Звездные пары в кино, которые ненавидят друг друга в реальной жизни (Фото)

1 Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей В это трудно поверить, но звезда "Грязных танцев" Патрик Суэйзи своим поведением вызвал настоящей недоумение и шквал негодования со стороны всей съемочной группы. По словам очевидцев, актер безосновательно обвинял свою партнершу по фильму Дженнифер Грей в том, что у нее часто скачет настроение и это пагубно сказывается не только на съемке фильма, а и на его настроении в целом. Патрик на ровном месте мог закатить "истерику", тем самым создавая конфликт на съемочной площадке. Но стоило этим двоим попасть в кадр и приступить к работе, как их негодование и накал страстей перерастал в самую настоящую химию, вызывающую восторг у заведенной публики, заставляя двигаться в ритм музыке и зажигательной пары.

2 Райан Гослинг и Рэйчэл МакАдамс "Дневник памяти" - еще один фильм, который запомнился зрителям не только сюжетной линией, а и безупречной игрой актеров, между которыми на экране царила особая атмосфера. Да вот только в жизни эти двое вели себя как кошка с собакой, идя на крайние меры. Райан Гослинг настолько сильно не переваривал общество Рейчел МакАдамс, что потребовал у режиссера заменить ее другой актрисой. Но видимо после нагоняя со стороны начальства неугомонная парочка, собравшись с силами и переборов собственную неприязнь, продолжили съемки, безупречно справившись с поставленной перед ними задачей.

3 Джейми Дорнан и Дакота Джонсон Многие наверняка помнят некогда нашумевший фильм "50 оттенков серого", где между главными героями буквально искрило и зашкаливало. Но как оказалось, на съемочной площадке все обстояло иначе, и чтобы отснять хотя бы один эпизод, актерам буквально приходилось пересиливать себя, а всей съемочной группе и вовсе переснимать одну и ту же сцену по несколько раз. Причина кроется в том, что Джейми Дорнан и Дакота Джонсон мягко говоря испытывали друг к другу неприязнь во всех смыслах этого слова. К тому же, по словам Дакоты, ей было весьма сложно работать с Джейми, из-за того, что между ними не было хоть малейшего намека на симпатию.

4 Том Харди и Шайи ЛаБаф Фильм "Самый пьяный округ в мире" впечатлил зрителя не только яркой картинкой, а и эпическими сценами с участием Тома Харди и Шайи ЛаБафа, которые поражали своим актерским мастерством и слаженной игрой. Но самом деле эти двое буквально на протяжении всех съемок выясняли отношения, изрядно поколачивая друг друга. И кто бы мог подумать, что, усмирив свой бунтарский двух, Том и Шайа споются на экране, максимально естественно вжившись в роль братьев, готовых прийти на помощь друг другу в любое время суток.

5 Мэрайя Кэри и Ники Минаж Стоит ли говорить о том, что в стороне не остались и две красотки Мэрайя Кэри и Ники Минаж, которые были приглашены на шоу American Idol в 2013 году в качестве судей. И вместо того, чтобы заниматься делом, девушки устроили разбор полетов между собой, выясняя отношения на протяжении всего сезона.

6 Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс В это трудно поверить, но Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, сыгравшие главных героев в фильме "Ромео + Джульетта" реально ненавидят друг друга на протяжении всей своей жизни. Во время съемок пара постоянно ссорилась и подкалывала друг друга, а иногда и вовсе, выходя из себя, ребята закатывали такие сцены, что шекспировские страсти – сущий пустяк, по сравнению со страстями Лео и Клэр.

7 Виктория Джастис и Ариана Гранде Любители телешоу Nickelodeon с участием Виктории Джастис и Арианы Гранде до сих пор недоумевают, как этим двоим удается изображать из себя подруг на экране, будучи при этом чуть ли не заядлыми врагами в реальности. Девушки на протяжении всего шоу вели себя мило и приветливо друг с другом, а в один прекрасный миг, попросту не выдержав напускной любезности, привселюдно выпустили пар, наговорив друг другу весьма нелестных вещей.

8 Натан Филлион и Стана Катич Герои телесериала "Касл", что так слажено сработались в задуманном сюжете, увы, и ах, так и не смогли найти общий язык между собой на съемочной площадке. Натан Филлион буквально ежедневно изводил своим недовольством и скверным характером всю съемочную группу, при этом жестко отыгрываясь на своей коллеге Стане Катич, исполнившей главную женскую роль. Актер попросту издевался над девушкой, морально истязая ее и доводя до нервных срывов, в итоге, после восьми сезонов откровенных унижений и издевательств, Стана не выдержала и, отказавшись от съемок, покинула телесериал.

9 Мартин Лоуренс и Тиша Кэмпбелл если верить слухам, у этой экранной пары Мартина Лоуренса и Тиши Кэмпбелл действительно было что-то в реальной жизни. Это привело к ревности со стороны Мартина, когда Тиша обручилась с другим мужчиной. Драма продолжалась с Тишей, подающей иск о сексуальных домогательствах против ее мужа на экране и уходящей из шоу, только чтобы вернуться позже с длинным списком условий. Одним из таких условий было то, что Мартин не должен быть на съемочной площадке, пока она снимает свои сцены. Их больше никогда не видели вместе на экране, и вряд ли когда-то еще увидят.

10 Джеймс Франко и Энн Хэтэуэй Джеймс Франко и Энн Хэтэуэй хорошо известны мировому сообществу как худшие ведущие одного из последних Оскаров, с чем согласны не только зрители, но и даже продюсеры самого шоу. Стоит отметить, что подобное напряжение между ними возникло намного раньше, и сами актеры стараются избегать друг друга в кадре. Во время шоу Говарда Стерна Франко открыто издевался над актрисой, высмеивал ее образ жизни, а также называл ее актерскую игру нереальной и неубедительной, утверждая, будто она – самый настоящий фэйк и в жизни далеко не такая милая, как хочет казаться. Вместо того, чтобы оказать поддержу своей напарнице и ведущей Оскара, Франко решил покопаться в жизни Энн, выискивая там непонятно какие вещи и факты, а потому многие задаются вопросом, что же именно стало причиной такого отношения между звездами.

11 Ная Ривера и Лиа Мишель Как вы думаете, что произойдет, если женщин и мужчин в возрасте тридцати лет попросить изобразить на экране подростков? Ну, вы угадали, они начинают вести себя таким образом, что даже деточки в учебных заведениях отдыхают, глядя на все эти разборки, которые произошли на съемочной площадке во время съемок Glee с участием Наи Риверы и Леа Мишель. Эти двое дошли до того, что в ход пошли не только оскорбления, а и кулаки. Таким образом актеры пытались вытеснить друг друга из шоу, что, собственно говоря однажды и произошло: Лиа таки дождалась "исчезновения" Риверы из проекта.