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Свадьба Пайпер из "Зачарованных": первые фото

Свадьба Пайпер из "Зачарованных": первые фото
20:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Холли Мэри Комбс, наиболее известная по роли Пайпер в сериале "Все женщины – ведьмы", вышла замуж за ресторатора Майка Райана.

В сети звезда показала первые фото с волшебной церемонии.

По данным западных СМИ, свадьба Холли Мэри Комбс и Майка Райана состоялась в воскресенье, 8 сентября. Пара организовала церемонию в заповеднике в штате Калифорния. Сейчас влюбленные поделились первыми кадрами, сделанными на их роскошной свадьбе.

Согласно кадрам, опубликованным в инстаграм, 45-летняя Холли Мэри Комбс пошла к алтарю в платье персикового оттенка. Хотя актриса уже в третий раз идет к алтарю, она все же не отказалась от традиционной фаты и тиары. Во время фотосессии звездная невеста добавила современности своему образу, примерив с подружками джинсовые куртки.

 
 
 
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There are a select few, and she’s one. And now, he is too. Congratulations to Mr. and Mrs. Ryan! Your wedding was one of my favorite days. #hollysmagicmike #rideordie

Публикация от CHARISMA CARPENTER(@karazma)

В то же время жених, как и его друзья, предстал в черном классическом костюме. А вот подруги Холли Мэри Комбс пришли на церемонию в черных платьях разного кроя и фасона. Вероятно, это было одной из просьб невесты.

 
 
 
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I said, hey whatcha doing for the rest of your life? #hollysmagicmike

Публикация от Holly Combs (@thehmc)

 
 
 
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But Family First or First Family. Either one. #hollysmagicmike

Публикация от Holly Combs (@thehmc)

Звезда "Зачарованных" вышла замуж в третий раз (Фото)

Известно, что на церемонию приехали только самые близкие друзья и родственники пары. Однако звезда не забыла и о своих коллегах по сериалу "Все женщины – ведьмы". На празднике присутствовали актеры Брайан Краузе и Дрю Фуллер, сыгравшие ее мужа и сына.

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Свадьба, Актриса, Холли Мэри Комбс, Первые кадры.
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