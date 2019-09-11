Свадьба Пайпер из "Зачарованных": первые фото

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Холли Мэри Комбс, наиболее известная по роли Пайпер в сериале "Все женщины – ведьмы", вышла замуж за ресторатора Майка Райана.

В сети звезда показала первые фото с волшебной церемонии.

По данным западных СМИ, свадьба Холли Мэри Комбс и Майка Райана состоялась в воскресенье, 8 сентября. Пара организовала церемонию в заповеднике в штате Калифорния. Сейчас влюбленные поделились первыми кадрами, сделанными на их роскошной свадьбе.

Согласно кадрам, опубликованным в инстаграм, 45-летняя Холли Мэри Комбс пошла к алтарю в платье персикового оттенка. Хотя актриса уже в третий раз идет к алтарю, она все же не отказалась от традиционной фаты и тиары. Во время фотосессии звездная невеста добавила современности своему образу, примерив с подружками джинсовые куртки.

В то же время жених, как и его друзья, предстал в черном классическом костюме. А вот подруги Холли Мэри Комбс пришли на церемонию в черных платьях разного кроя и фасона. Вероятно, это было одной из просьб невесты.

Известно, что на церемонию приехали только самые близкие друзья и родственники пары. Однако звезда не забыла и о своих коллегах по сериалу "Все женщины – ведьмы". На празднике присутствовали актеры Брайан Краузе и Дрю Фуллер, сыгравшие ее мужа и сына.