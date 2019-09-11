"Сестры Грин": Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на обложке глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Энистон и Уизерспун снялись для глянца по случаю премьеры совместного сериала.

Известные голливудские актрисы стали звездами предстоящей премьеры сериала "Утреннее шоу", который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. По случаю премьеры, которая не за горами, 50-летняя Дженнифер Энистон и 43-летняя Риз Уизерспун появились на обложке известного журнала Entertainment Weekly.

Свежие фото звезд появились на официальной странице глянца в Instagram.

Во время съемки 50-летняя Дженнифер Энистон, которая уже давно построила потрясающую карьеру в Голливуде, призналась, что съемки в "Утреннем шоу" дались ей труднее всех.

Это одна из самых сложных работ, что у меня были. Я знала, что справлюсь с задачей, однако пришлось изрядно покопаться в себе, чтобы отразить непростой внутренний мир моей героини. Она сбита с жизненного пути. После съемок некоторых сцен казалось, что у меня едет крыша, - призналась актриса.

На общей обложке с звездой фильма "Блондинка в законе" Риз Уизерспун Дженнифер Энистон предстала в деловом образе. А ее коллега сменила имидж, после чего поклонники отметили, что сходство голливудских актрис просто невероятное.

Как ранее сообщалось, компания Apple планирует снять 2 сезона, в каждом из которых будет по 10 эпизодов. Сериал будет транслироваться только на стриминговом сервисе Apple TV Plus. Премьера ленты запланирована на ноябрь 2019 года, однако о съемках стало известно еще в июле 2017 года.