Дочь певицы Пинк постриглась так же, как мать (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певица пока никак не прокомментировала поступок дочери, но собственный эпатажный имидж говорит о том, что она вряд ли будет против ирокеза.

Ирокез, синие волосы и стрельба из винтовки ― Пинк и ее муж Кэри Харт знают, как правильно воспитывать детей.

8-летняя дочка певицы Пинк решила выбрить себе ирокез. Сделала она это аккурат под день рождения любимой мамы. Фотографией девочки в новом образе поделился ее отец, бывший мотогонщик Кэри Харт. Подпись под постом была довольна трогательной. В ней отец писал, что обожает свою дочь и не может дождаться, когда она вырастет, чтобы посмотреть, какой замечательной женщиной станет Уиллоу.

Лучше быть самой собой. А если у кого-то с этим будут проблемы, скажи им (вежливо) идти свой дорогой. Я так тобой горжусь, — добавил спорстмен.

Фанатам звездной пары поступок девочки понравился. Многие тут же написали, что Уиллоу очень похожа на свою маму Пинк. К тому же совсем недавно она сама покрасила девочке волосы в синий цвет.

Супругам не привыкать к критике. В этом году Харт выложил у себя в Instagram небольшой видеоролик, в котором его дочь стреляет из винтовки. Тут мнение фанатов, конечно, разделилось. Многие посчитали, что для ребенка такое времяпрепровождение далеко не безопасно, однако гонщик с ними не согласился.

Кэри написал, что они с дочерью, которая, кстати, стреляет уже с трех лет, занимаются стрельбой из спортивного интереса. И хотя огромное число пользователей сказало, что давать оружие детям в руки небезопасно, спорстмен отметил свои попытки воспитать детей так, чтобы они знали, как обращаться с оружием.

Нашлось немало и тех, кто встал на сторону Кэри. Одними из таких была американская стрелковая команда, которая поблагодарила Харта за то, что он учит свою дочь правильно обращаться с оружием.