Дочь певицы Пинк постриглась так же, как мать (Фото)

Ирокез, синие волосы и стрельба из винтовки ― Пинк и ее муж Кэри Харт знают, как правильно воспитывать детей.
8-летняя дочка певицы Пинк решила выбрить себе ирокез. Сделала она это аккурат под день рождения любимой мамы. Фотографией девочки в новом образе поделился ее отец, бывший мотогонщик Кэри Харт. Подпись под постом была довольна трогательной. В ней отец писал, что обожает свою дочь и не может дождаться, когда она вырастет, чтобы посмотреть, какой замечательной женщиной станет Уиллоу.
Лучше быть самой собой. А если у кого-то с этим будут проблемы, скажи им (вежливо) идти свой дорогой. Я так тобой горжусь, — добавил спорстмен.
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Loving my punk rock daughter. Remember everyone, fly your own flag. There is no box to be put in. Its better to be your own self. Own it, and love it. And if anyone has a problem with it, tell them (politely) to move on. Cant wait to see the woman you grow up to be. I have a feeling you are gonna be strong, fierce, companionate, and caring. I’m so proud of you, willow.
Фанатам звездной пары поступок девочки понравился. Многие тут же написали, что Уиллоу очень похожа на свою маму Пинк. К тому же совсем недавно она сама покрасила девочке волосы в синий цвет.
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I heard people were bummed on Jessica Simpson for letting her seven year old get her hair colored. So we thought we’d share what we did yesterday . #bluehairdontcare #getyourownkids #parentpoliceareactuallyjustlonelysadpeople #illdyeyourhairtoolosers #ohlookmanocomments
Супругам не привыкать к критике. В этом году Харт выложил у себя в Instagram небольшой видеоролик, в котором его дочь стреляет из винтовки. Тут мнение фанатов, конечно, разделилось. Многие посчитали, что для ребенка такое времяпрепровождение далеко не безопасно, однако гонщик с ними не согласился.
Кэри написал, что они с дочерью, которая, кстати, стреляет уже с трех лет, занимаются стрельбой из спортивного интереса. И хотя огромное число пользователей сказало, что давать оружие детям в руки небезопасно, спорстмен отметил свои попытки воспитать детей так, чтобы они знали, как обращаться с оружием.
Нашлось немало и тех, кто встал на сторону Кэри. Одними из таких была американская стрелковая команда, которая поблагодарила Харта за то, что он учит свою дочь правильно обращаться с оружием.