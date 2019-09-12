Приемный сын Анджелины Джоли рассказал о натянутых отношениях с Брэдом Питтом

Новости шоу бизнеса:У Мэддокса были напряженные отношения с Брэдом Питтом момента разрыва его родителей в 2016 году.

В августе Анджелина Джоли с гордостью отправила приемного сына Мэддокса Джоли-Питта в колледж в Южной Корее, но даже там папарацци не оставляют его в покое.

"Я не знаю об этом, о том, что происходит, - ответил он. - Что случится, то случится".

Переняв богатый опыт матери в общении с прессой, Мэддокс перевел тему разговора на свою жизнь первокурсника. Он сказал, что живет в общежитии, не говорит по-корейски (пока) и не фанатеет от K-pop (пока).

За несколько дней до того, как Анджелина подала на развод, актер и его старший сын, как сообщается, поссорились во время полета в частном самолете. Инцидент стал поводом для расследования Департамента по делам детей и семьи Лос-Анджелеса.

После этого Мэддокс отказался видеть Брэда, и встретились они лишь в 2018 году. Но подросток, как всегда, остается в тесной связи со своей мамой. В 2017 году он даже работал с ней над фильмом "Сначала они убили моего отца".

"Она веселая, интересная и с ней легко работать. Она чудо", - поделился впечатлениями подросток.

Джоли трепетно относится к своим шестерым детям. В недавнем интервью Hello! актриса заявила, что ее дети - "сильные личности, но все еще слишком восприимчивые".

"Я стараюсь подавать пример и быть доброй и любезной, как моя мама, а также любящей и терпимой. Но когда нужно сражаться - следует сражаться. Нам нужно подготовить следующее поколение, потому что в мире происходит так много всего", - сетует Джоли.