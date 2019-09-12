Скачать
Четверг, 12.09.2019
Миссия МВФ ведет переговоры с новым правительством Украины
Миссия МВФ ведет переговоры с новым правительством Украины
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Постол – Рамирес: названа новая дата боя
Постол – Рамирес: названа новая дата боя
Принц Гарри нарушил королевскую традицию
Принц Гарри нарушил королевскую традицию

Приемный сын Анджелины Джоли рассказал о натянутых отношениях с Брэдом Питтом

Приемный сын Анджелины Джоли рассказал о натянутых отношениях с Брэдом Питтом
13:00 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:У Мэддокса были напряженные отношения с Брэдом Питтом момента разрыва его родителей в 2016 году.

В августе Анджелина Джоли с гордостью отправила приемного сына Мэддокса Джоли-Питта в колледж в Южной Корее, но даже там папарацци не оставляют его в покое.

"Я не знаю об этом, о том, что происходит, - ответил он. - Что случится, то случится".

Переняв богатый опыт матери в общении с прессой, Мэддокс перевел тему разговора на свою жизнь первокурсника. Он сказал, что живет в общежитии, не говорит по-корейски (пока) и не фанатеет от K-pop (пока).

За несколько дней до того, как Анджелина подала на развод, актер и его старший сын, как сообщается, поссорились во время полета в частном самолете. Инцидент стал поводом для расследования Департамента по делам детей и семьи Лос-Анджелеса.

После этого Мэддокс отказался видеть Брэда, и встретились они лишь в 2018 году. Но подросток, как всегда, остается в тесной связи со своей мамой. В 2017 году он даже работал с ней над фильмом "Сначала они убили моего отца".

Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца

"Она веселая, интересная и с ней легко работать. Она чудо", - поделился впечатлениями подросток.

Джоли трепетно относится к своим шестерым детям. В недавнем интервью Hello! актриса заявила, что ее дети - "сильные личности, но все еще слишком восприимчивые".

"Я стараюсь подавать пример и быть доброй и любезной, как моя мама, а также любящей и терпимой. Но когда нужно сражаться - следует сражаться. Нам нужно подготовить следующее поколение, потому что в мире происходит так много всего", - сетует Джоли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Знаменитость, Мэддокса Джоли-Питта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
Кличко собирается обсудить роспуск Киевсовета
Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Осень не спешит брать свое: теплый прогноз синоптиков на 12 сентября
Осень не спешит брать свое: прогноз на 12 сентября
Известна дата презентации Google Pixel 4
Известна дата презентации Google Pixel 4
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь