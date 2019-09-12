Скачать
Четверг, 12.09.2019
Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ
Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ
Стефанчук начал борьбу с "кнопкодавами" в "Слуге народа"
Стефанчук начал борьбу с "кнопкодавами" в "Слуге народа"
Постол – Рамирес: названа новая дата боя
Постол – Рамирес: названа новая дата боя
Принц Гарри нарушил королевскую традицию
Принц Гарри нарушил королевскую традицию

Ассоль громко отпраздновала свой девичник в Турции (Фото)

Ассоль громко отпраздновала свой девичник в Турции (Фото)
11:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Яркие фотографии Ассоль с подругами появились на ее странице в Instagram.

Звездная невеста Екатерина Гуменюк, более известная как певица Ассоль, уже скоро станет счастливой женой любимого мужа. Традиционно накануне пышного празднования она вместе с подругами отправилась на девичник, чтобы попрощаться со своей "свободой".

Уже 19 сентября 25-летняя Екатерина Гуменюк пойдет к алтарю в роскошном дизайнерском платье, которое она едва не потеряла во время перелета Свадьба состоится: Ассоль вернула свое дизайнерское платье . Поэтому за несколько недель до свадьбы, как и все девушки, певица отпраздновала девичник.

Как сообщается, вечеринку с подругами Екатерина Гуменюк организовывала сама, поскольку сюрпризы ей не очень нравится. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мои! #АссольВстретилаЛюбовь #assolbrideteam

Публикация от Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Эта фотография чётко характеризует мои ощущения сейчас. Я так счастлива, хотя сама до сих пор не до конца осознаю что происходит вокруг Думаю каждая девушка, которая была невестой, была на моем месте, меня поймёт. Но. Сейчас не об этом. Этот пост благодарности и бесконечной любви тем людям, без которых этот день никогда бы не стал таким невероятно-незабываемым!!! Я вас оооочень сильно люблю, вы лучшие! СПАСИБО! #ассольвстретилалюбовь #assolbrideteam

Публикация от Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)

 

Свадьба Пайпер из "Зачарованных": первые фото

Я не люблю сюрпризов, поэтому сама подробно планировала девичник. Специально из Лондона для своей #teambride привезла милые именные халаты. А еще мы сделали специальные кастомные джинсовые курточки для праздника! Первый день у нас был сплошной фотосессией, мы хотели зафиксировать события этих дней максимально, – призналась Ассоль.

Также она добавила, что в аэропорту девушки подарили ей чемодан с портативным зарядным устройством, в котором было еще немало подарков для ее будущего медового месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Свадьба, Невеста, Знаменитости, Девичник, Певица, Артистка, Ассоль, Екатерина Гуменюк, Празднование девичника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
05 Седые волосы: причины появления ранней седины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
Кличко собирается обсудить роспуск Киевсовета
Курс валют на 12 сентября: гривна подорожала к доллару США
Курс валют на 12 сентября: гривна подорожала к доллару США
Осень не спешит брать свое: теплый прогноз синоптиков на 12 сентября
Осень не спешит брать свое: прогноз на 12 сентября
Известна дата презентации Google Pixel 4
Известна дата презентации Google Pixel 4
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь