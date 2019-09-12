Ассоль громко отпраздновала свой девичник в Турции (Фото)

Новости шоу бизнеса:Яркие фотографии Ассоль с подругами появились на ее странице в Instagram.

Звездная невеста Екатерина Гуменюк, более известная как певица Ассоль, уже скоро станет счастливой женой любимого мужа. Традиционно накануне пышного празднования она вместе с подругами отправилась на девичник, чтобы попрощаться со своей "свободой".

Уже 19 сентября 25-летняя Екатерина Гуменюк пойдет к алтарю в роскошном дизайнерском платье, которое она едва не потеряла во время перелета Свадьба состоится: Ассоль вернула свое дизайнерское платье . Поэтому за несколько недель до свадьбы, как и все девушки, певица отпраздновала девичник.

Как сообщается, вечеринку с подругами Екатерина Гуменюк организовывала сама, поскольку сюрпризы ей не очень нравится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мои! #АссольВстретилаЛюбовь #assolbrideteam Публикация от Ｅｋａｔｅｒｉｎａ Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic) 6 Сен 2019 в 7:45 PDT

Я не люблю сюрпризов, поэтому сама подробно планировала девичник. Специально из Лондона для своей #teambride привезла милые именные халаты. А еще мы сделали специальные кастомные джинсовые курточки для праздника! Первый день у нас был сплошной фотосессией, мы хотели зафиксировать события этих дней максимально, – призналась Ассоль.

Также она добавила, что в аэропорту девушки подарили ей чемодан с портативным зарядным устройством, в котором было еще немало подарков для ее будущего медового месяца.