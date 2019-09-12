Ассоль громко отпраздновала свой девичник в Турции (Фото)

Звездная невеста Екатерина Гуменюк, более известная как певица Ассоль, уже скоро станет счастливой женой любимого мужа. Традиционно накануне пышного празднования она вместе с подругами отправилась на девичник, чтобы попрощаться со своей "свободой".
Уже 19 сентября 25-летняя Екатерина Гуменюк пойдет к алтарю в роскошном дизайнерском платье, которое она едва не потеряла во время перелета Свадьба состоится: Ассоль вернула свое дизайнерское платье . Поэтому за несколько недель до свадьбы, как и все девушки, певица отпраздновала девичник.
Как сообщается, вечеринку с подругами Екатерина Гуменюк организовывала сама, поскольку сюрпризы ей не очень нравится.
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Эта фотография чётко характеризует мои ощущения сейчас. Я так счастлива, хотя сама до сих пор не до конца осознаю что происходит вокруг Думаю каждая девушка, которая была невестой, была на моем месте, меня поймёт. Но. Сейчас не об этом. Этот пост благодарности и бесконечной любви тем людям, без которых этот день никогда бы не стал таким невероятно-незабываемым!!! Я вас оооочень сильно люблю, вы лучшие! СПАСИБО! #ассольвстретилалюбовь #assolbrideteam
Я не люблю сюрпризов, поэтому сама подробно планировала девичник. Специально из Лондона для своей #teambride привезла милые именные халаты. А еще мы сделали специальные кастомные джинсовые курточки для праздника! Первый день у нас был сплошной фотосессией, мы хотели зафиксировать события этих дней максимально, – призналась Ассоль.
Также она добавила, что в аэропорту девушки подарили ей чемодан с портативным зарядным устройством, в котором было еще немало подарков для ее будущего медового месяца.