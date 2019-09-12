Скачать
Четверг, 12.09.2019
Евросоюз продлил санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ

Кейтлин Дженнер похвасталась дочерьми-моделями (Фото)

Кейтлин Дженнер похвасталась дочерьми-моделями (Фото)
14:27 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Дженнер заявила о себе как о трансгендерной женщине в 2015 году.

Кейтлин Дженнер (в прошлом - Брюс Дженнер) совершила успешный гендерный переход от мужчины к женщине в 2015 году. С тех пор телезвезда и бывший чемпион по легкой атлетике смело подшучивает над собой. Так, на шоу Алека Болдуина "Comedy Central's Roast" 69-летняя Дженнер рассказала о судьбе своего детородного органа.

Кейтлин упрекнула своих коллег-знаменитостей за то, что они отвешивали глупые комментарии и шутки о том, как она отрезала свой член, пишет Daily Mail.

"Я его не отрезала. Я просто отправила его на пенсию", - сказала Дженнер.

Затем он напоминал о мастерстве своего органа и похвасталась потомством, которое произвела на свет, будучи Брюсом Дженнером.

"Позвольте мне напомнить, что он сделал Кайли Дженнер, самого молодого селф-мейд миллиардера за всю историю, - заявила она. - Также он сделал Кендалл Дженнер, самую высокооплачиваемую модель в мире".

Анастасия Приходько показала трогательный финал своей свадьбы (Фото)

Бывший золотой призер олимпийского десятиборья и бывший муж матери семейства Дженнер-Кардашян продолжила: "Я воспитала 10 детей. Скоро у меня будет 20 внуков. Нет, я не отрезала его. Я просто отправила его на пенсию. Он сделал свою работу!"

В июне она впервые украсила обложку журнала Vogue и объявила: "Зовите меня Кейтлин".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитость, Daily Mail, Кейтлин Дженнер, Алека Болдуина, Дженнер-Кардашян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
Кличко собирается обсудить роспуск Киевсовета
Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
В ПАСЕ отказались рассматривать &quot;крымский доклад&quot;
В ПАСЕ отказались рассматривать "крымский доклад"
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь