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"Предлагали однополые отношения": MELOVIN раскрыл личные тайны

"Предлагали однополые отношения": MELOVIN раскрыл личные тайны
19:47 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский певец признался, что мужчины предлагали ему секс за деньги.

Украинский певец MELOVIN рассказал, что когда-то ему предлагали однополый секс за деньги. Об этом шла речь в программе "Життя відомих людей". Артист вспомнил, что мужчины предлагали ему однополые отношения, но он ответил отказом.

"Предлагали однополые отношения, которых, слава богу, у меня не было, и за немаленькие деньги. Но это для меня такая принципиальная позиция. Я очень круто отношусь к "таким людям" (нетрадиционной ориентации). Потому что это настоящая свобода. Но когда это хотят продать за деньги, для меня это стыд", - сказал MELOVIN.

Также MELOVIN рассказал, что сейчас у него нет романтических отношений - всему виной публичность.

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"Очень трудно публичному человеку заводить знакомства, которые могут привести к поцелую или к встрече еще одного", - добавил артист.

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Однополые отношения, Украинский певец, MELOVIN.
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