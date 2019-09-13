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Натали Портман поразила поклонников роскошным нарядом (Фото)

Натали Портман поразила поклонников роскошным нарядом (Фото)
08:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На красной дорожке и пресконференции появилась Натали Портман, сыгравшая главную роль в киноленте.

В Торонто продолжается Международный кинофестиваль, который приковал внимание всех журналистов. Не обошла событие и Натали Портман, которая пришла на красную дорожку в роскошном и одновременно пикантном образе.

11 сентября состоялась презентация нового фильма "Люси в космосе" (Lucy in the Sky). Для прессы она кратко рассказала сюжет фильма и ответила на вопросы. Однако не только это привлекло внимание участников презентации.

Перед камерами Натали Портман продемонстрировала идеальную фигуру в платье от Dior. Наряд актриса выбрала из осенне-зимней коллекции бренда. Такой выбор был прогнозируемым: Натали Портман долгое время сотрудничает с легендарной маркой одежды и является ее послом.

 
 
 
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Such a fun night at the @lucyintheskyfilm premiere! #TIFF19

Публикация от Natalie Portman (@natalieportman)  

Злата Огневич показала свою идеальную фигуру (Фото)

Однако все участники фотокола заметили, что верх платья является прозрачным. Сквозь кружево можно было разглядеть черный бюстгальтер Натали Портман, который она подобрала к изделию. Обувь на каблуке, элегантные прическа и макияж с акцентом на глаза завершили пикантный look голливудской красавицы.

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Кинофестиваль, Знаменитость, Натали Портман, Роскошный наряд, Люси в космосе.
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