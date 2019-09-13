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Еще моложе: Шэрон Осборн показала результаты очередной пластической операции (Видео)

Еще моложе: Шэрон Осборн показала результаты очередной пластической операции (Видео)
09:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Шэрон Осборн можно назвать человеком, который действительно ведет ожесточенную борьбу со своим возрастом.

Супруга рок-звезды Оззи Осборна предстала перед поклонниками в новом образе. На шоу The Talk, где Шэрон выступает в качестве соведущей, женщина рассказала о своей четвертой пластической операции.

Звезда не скрывает, что в этом ей помогает хирургическое вмешательство. Она охотно делится с поклонниками подробностями всех своих преображений. Так, о последней операции супруга рок-звезды заговорила еще в мае, но тогда она только готовилась к подтяжке лица.

Спустя некоторое время Осборн все же осуществила задуманное и решила, что настал момент рассказать об этом публике. Шэрон заявила, что сделала подтяжку щек, шеи, подбородка и скул. Звезда считает, что так она выглядит гораздо свежее, и с этим правда трудно поспорить ― жена Оззи стала выглядеть минимум на 5 лет моложе. 

 
 
 
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@sharonosbourne reveals her new facelift and shares details on her 13 hour procedure on the season 10 premiere of @thetalkcbs.

Публикация от The Talk (@thetalkcbs)

Однако во всем есть свои недостатки, и операции не стали исключением. Женщина призналась, что реабилитационный период еще не окончен и ее до сих пор мучают боли в области подбородка. Но Шэрон считает, что на это нет смысла жаловаться, ведь решение делать операцию она принимала сама, а красота действительно требует жертв. 

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Жена рок-звезды является поклонницей пластической хирургии еще с 1970-ых годов. Именно тогда она впервые легла под нож хирурга. Шэрон изменяла в себе многое: она делала операцию на груди, корректировала нос и шею. Иногда она возвращалась к пластике не по своей воле, а из-за проблем со здоровьем. Звезда боролась с раком толстой кишки, а после этого ей удалили молочные железы во избежание рецидива.

Осборн понимает, что пластическая хирургия ― это ее страсть и даже зависимость, но желание выглядеть молодо оказывается сильнее здравого смысла. На свои операции она уже потратила около 180 тысяч долларов, и, возможно, эта подтяжка еще далеко не последняя в ее жизни.

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Знаменитости, Операция, Пластическая операция, Шэрон Осборн.
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