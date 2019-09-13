"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известная бразильская модель Лаис Ребейро покинула ряды завидных холостячек.

Известная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Лаис Ребейро сообщила поклонникам о том, что вскоре выйдет замуж.

28-летняя красотка предложение руки и сердца получила несколько дней назад. Ее возлюбленным оказался баскетболист Хоаким Ноа.

Лаис не скрывая своей радости и поделилась со своими поклонниками новыми фотографиями с женихом в Instagram. На снимках обнимает своего любимого – французским спортсменом.

"Он (фотограф Жером Дюран, – Ред.) показал один из лучших моментов моей жизни. И я не могу быть еще счастливее. Мы поженимся, друзья", – написала бразильская модель.

Хоаким Ноа осмелился сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной во время фестиваля Burning Man.

После фестиваля девушка отправилась на гала-концерт Федерации мозаики, где и показала всем свое обручальное кольцо.

Известно, что пара встречалась около четырех лет и только сейчас решились на важный шаг – женитьба.