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"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)
"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)

"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)

"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)
11:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известная бразильская модель Лаис Ребейро покинула ряды завидных холостячек.

Известная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Лаис Ребейро сообщила поклонникам о том, что вскоре выйдет замуж.

28-летняя красотка предложение руки и сердца получила несколько дней назад. Ее возлюбленным оказался баскетболист Хоаким Ноа.

Лаис не скрывая своей радости и поделилась со своими поклонниками новыми фотографиями с женихом в Instagram. На снимках обнимает своего любимого – французским спортсменом. 

"Он (фотограф Жером Дюран, – Ред.) показал один из лучших моментов моей жизни. И я не могу быть еще счастливее. Мы поженимся, друзья", – написала бразильская модель. 

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Хоаким Ноа осмелился сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной во время фестиваля Burning Man.

После фестиваля девушка отправилась на гала-концерт Федерации мозаики, где и показала всем свое обручальное кольцо.

Известно, что пара встречалась около четырех лет и только сейчас решились на важный шаг – женитьба.

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Все по теме:

Модель, Замужество, Невеста, Знаменитости, Предложение руки и сердца, Бразильская модель, Лаис Рибейро, Сводьба.
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