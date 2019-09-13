"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)

Известная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Лаис Ребейро сообщила поклонникам о том, что вскоре выйдет замуж.
28-летняя красотка предложение руки и сердца получила несколько дней назад. Ее возлюбленным оказался баскетболист Хоаким Ноа.
Лаис не скрывая своей радости и поделилась со своими поклонниками новыми фотографиями с женихом в Instagram. На снимках обнимает своего любимого – французским спортсменом.
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I’m a bit late for Burning Man pics and of course I didn’t touch my phone for 5 days and I don’t have a single pic but thanks to my Bff @jeromeduran he captured one of the best moments in my life! @stickity13 surprised me at my fav place in the world and proposed And I couldn’t be happier! We are getting married guys
"Он (фотограф Жером Дюран, – Ред.) показал один из лучших моментов моей жизни. И я не могу быть еще счастливее. Мы поженимся, друзья", – написала бразильская модель.
Хоаким Ноа осмелился сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной во время фестиваля Burning Man.
После фестиваля девушка отправилась на гала-концерт Федерации мозаики, где и показала всем свое обручальное кольцо.
Известно, что пара встречалась около четырех лет и только сейчас решились на важный шаг – женитьба.