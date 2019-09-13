Главные осенние тренды: Иванка Трамп показала, как носить главный аксессуар осени (Фото)

Новости шоу бизнеса:Накануне Иванка Трамп засветила один из таких образов во время мероприятия в Вашингтоне где появилась в любимом наряде total look.

Дочь президента США Иванка Трамп представляет своего отца и близким его советником, в ее графике часто появляются политические встречи и дипломатические поездки. Так, накануне 37-летняя блондинка посетила штат Алабама, где появилась в любимом наряде – костюме.

На мероприятие она дополнила деталью, которую обожали легендарная Грейс Келли и культовая Одри Хепберн. Дочь президента США пришла в черном total look.

На днях Иванка Трамп во время командировки продемонстрировала деловой, однако не менее стильный образ. Который состоял из темного двубортного платья с V-образным вырезом и золотыми пуговицами.

Поэтому гардероб американской блондинки состоит не только из милых платьев, но и из одежды, которая соответствует деловым встречам.

На политической встрече в одном из штатов США Иванка Трамп появилась в любимом брючном костюме.