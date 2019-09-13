Скачать
Пятница, 13.09.2019
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Украинец Гриненко с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по паралимпийскому плаванию
Украинец с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по плаванию
Google Earth получило новую интересную функцию (Фото)
Google Earth получило новую интересную функцию (Фото)

Главные осенние тренды: Иванка Трамп показала, как носить главный аксессуар осени (Фото)

Главные осенние тренды: Иванка Трамп показала, как носить главный аксессуар осени (Фото)
13:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Накануне Иванка Трамп засветила один из таких образов во время мероприятия в Вашингтоне где появилась в любимом наряде total look.

Дочь президента США Иванка Трамп представляет своего отца и близким его советником, в ее графике часто появляются политические встречи и дипломатические поездки. Так, накануне 37-летняя блондинка посетила штат Алабама, где появилась в любимом наряде – костюме.

На мероприятие она дополнила деталью, которую обожали легендарная Грейс Келли и культовая Одри Хепберн. Дочь президента США пришла в черном total look.

На днях Иванка Трамп во время командировки продемонстрировала деловой, однако не менее стильный образ. Который состоял из темного двубортного платья с V-образным вырезом и золотыми пуговицами. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#NEW Ivanka meeting with the W-GDP IVLP group and speaking on the importance of women’s economic empowerment at the Meridian International Center (September 12, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)  

Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)

Поэтому гардероб американской блондинки состоит не только из милых платьев, но и из одежды, которая соответствует деловым встречам.

На политической встрече в одном из штатов США Иванка Трамп появилась в любимом брючном костюме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вашингтон, Аксессуар, Блондинка, Знаменитость, Одри Хепберн, Грейс Келли, Иванка Трамп, Дочь президента, total look.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
04 Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
05 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине назвали &quot;оптимистичные&quot; сроки местных выборов
В Кабмине назвали "оптимистичные" сроки местных выборов
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Певица Адель разводится с мужем спустя 3 года брака
Певица Адель разводится с мужем спустя 3 года брака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь