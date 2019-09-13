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Лилия Ребрик станцевала с мужем в романтичном танце (Видео)

Лилия Ребрик станцевала с мужем в романтичном танце (Видео)
17:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса и телеведущая опубликовала новое страстное видео со своим супругом Андреем Диким.

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась вInstagram видео, на котором она с мужем Андреем Диким исполняет танец ча-ча-ча. Лилия облачилась в майку пудрового цвета и юбку-мини, а также предусмотрительно надела специальную обувь для бальных танцев. Вместе с мужем она показала пару горячих па, которые буквально свели с ума весь интернет.

"Ловите порцию "ча-чи" утром, с пожеланиями хорошего дня от #дикасімейка. Это все съемки для "Папаньок". Андрей Дикий, с дебютом! В тебе пропадает актерище!" - подписала видео Лилия Ребрик.

Лилия - идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда - мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

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Напомним, что недавно Лилия Ребрик сравнила свое детское фото со снимком дочери.

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Видео, Лилия Ребрик, Андрей Дикий, Танец, Папаньки.
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