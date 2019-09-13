Эштон Катчер признался, что сломал палец, укладывая дочь спать

Новости шоу бизнеса:Невинный семейный вечер голливудского актера Эштона Катчера превратился в настоящий кошмар.

10 сентября Эштон Катчер рассказал в студии шоу Live with Kelly and Ryan о курьезном случае, который произошел с ним несколько дней назад. 41-летний муж актрисы Милы Кунис признался, что сломал палец на ноге при весьма забавных обстоятельствах.

Ночью 4-летняя Уайатт Изабель прокралась в родительскую спальню и с размаху прыгнула на кровать. Мила Кунис была страшно недовольна таким внезапным вторжением и велела Эштону уложить дочь спать. Долго актер не раздумывал и поспешил выполнить просьбу жены.

"Я подумал: или меня ждут 15 минут ада от моей дочери, или 15 минут ада на следующее утро от Милы", - признался Катчер.

Эштон поднял было малышку на руки, но в тот же самый момент ощутил, что у него затекла нога. Он потерял равновесие и рухнул на пол. Мила быстро пришла мужу на помощь и сама уложила ребенка. Эштон не сразу включил свет, чтобы оценить масштаб бедствия. Чуть погодя он заметил, что палец на ноге был неестественно вывернут.

Время близилось к трем утра, связываться с медиками актеру не хотелось, поэтому он решил повторить трюк Мела Гибсона из "Смертельного оружия" и попробовал вправить палец самостоятельно. По его словам, Мила пришла в восторг от этого поступка. "А я сказал ей: "Я готов ломать пальцы каждую ночь для тебя, детка"", - добавил Катчер под одобрительные возгласы аудитории. Дочь актера нисколько не пострадала, весь удар принял на себя сам Эштон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Almost paradise. #bachelornation Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk) 29 Авг 2019 в 9:44 PDT

Напомним, что Эштон Катчер и Мила Кунис воспитывают двоих детей: 4-летнюю Уайатт Изабель и 2-летнего Димитрия Портвуда.