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"Топ-модель по-украински" 3 сезон 3 выпуск: испытания казармой (Видео)

"Топ-модель по-украински" 3 сезон 3 выпуск: испытания казармой (Видео)
12:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:13 сентября состоялся 3 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински".

Из числа 300 претенденток на участие в шоу эксперты вынуждены были выбрать всего 17. Уже на этой неделе начинаются жесткие испытания.

В 3 сезоне "Топ-модель по-украински" участницами будут только девушки. В 2019 году экспертами проекта стали топ-модель мирового уровня Алла Костромичева, fashion-фотограф Соня Плакидюк, модельный скаут Сергей Никитюк и дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.

Неделя для девушек началась с большой неожиданности – их ждала еще одна участница. Даша – победительница онлайн-кастинга. Интересно, что в личной жизни у девушки все очень хорошо — у нее есть семья, муж и двое детей. Поэтому не удивительно, что она решила наладить еще и карьеру.

Но на этом сюрпризы не закончились. Модели ожидали, что будут жить в лакшери-доме. Взамен их ждало модельное общежитие. И внутри все было еще хуже, на вид это было даже не общежитие, а больше военная казарма.

Сказать, что девушки были шокированы, – это ничего не сказать. В таких условиях модели проведут целый месяц.

Еще и оказалось, что кроватей всего 16, а девушек – 17. Поэтому двум девушкам придется провести неделю на одной кровати.

Девушки еще не отошли от неожиданностей, как к ним пришла Соня. Эксперт принесла и первое задание – фотосессию. Девушки должны позировать так, будто снимаются для обложки.

Некоторые из конкурсанток приятно поразили Соню. Но были и такие, с кем работать пока что было очень тяжело.

На следующий день девушек ждало жесткое расписание. Начался день с зарядки. А времени на отдых уже не было – надо было ехать на задание.

Девушек уже ждала Алла. Она поделилась с девушками неприятными случаями на показах и трудностями на подиуме.

Поэтому перед моделями тоже будет стоять непростая задача. У каждой из девушек трудности разные – огромный головной убор, дырявое платье или неудобная обувь. Наказывать или ругать Алла не будет. А тем девушкам, кто провалит задание, эксперт даст домашнее задание.

Третье испытание организовала снова Алла. Девушки будут репетировать финал. Задача состояла в том, чтобы продефилировать и передать атмосферу финала.

Больше всего экспертов поразила работа Мальвины – она получила иммунитет. А все остальные участницы стали номинантами на вылет. Поэтому их ждет последний шанс в борьбе за участие в проекте.

Это будет дефиле-батл. Девушкам нужно самостоятельно выбрать себе конкурентку.

В самом конце осталась Карина и Даша, которая победила в онлайн-кастинге. Последняя была не слишком хороша в дефиле, ведь ее козырем была фотосессия. Однако в паре с Кариной она была на голову выше. Поэтому именно Даша проходит дальше. А Карина едет домой.

Топ-модель по-украински 3 сезон: фото участниц реалити-шоу

Напомним, Карина стала именно той 16 участницей, которую эксперты выбрали уже после завершения официальной части. Девушка попала на проект бонусом и не оправдала ожидания экспертов.

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