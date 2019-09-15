Супруга Венсана Касселя презентовала новую коллекцию пуховиков (Фото)

Новости шоу бизнеса:Тина Кунаки одной из первых примерила коллаборацию итальянского бренда с дизайнером Ричардом Квинном.

Moncler Genius Project, который дебютировал в прошлом году, нашел достойное продолжение. В рамках проекта итальянский бренд, известный своими пуховиками, сотрудничает с тяжеловесами мира моды, создавая караульный коллекции.

Очередная глава Moncler Genius - коллаборация с Ричардом Куинном.

Британский бренд Richard Quinn известен не только своими психологическими принтами, но и тем фактом, что на его шоу в свое время пришла Королева Елизавета. Теперь смешанные узоры - гигантские ромашки, горошек, леопард и зебра - "расцвели" на капсуле Moncler, а одним из лиц проекта стала Тина Кунаки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius @diane_moyssan Публикация от @ tinakunakey 12 Сен 2019 в 8:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius @diane_moyssan Публикация от @ tinakunakey 12 Сен 2019 в 8:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius @diane_moyssan Публикация от @ tinakunakey 12 Сен 2019 в 8:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius Публикация от @ tinakunakey 14 Сен 2019 в 3:37 PDT

Красавица-супруга Венсана Касселя и молодая мама представила красочные и невесомые пуховики не только в специальной фотосессии бренда, но и на закрытом мероприятии в Лондоне. Кажется, что жизнерадостные узоры отлично передают характер их главной модели.