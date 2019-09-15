Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Кабмин готов передать проект Госбюджета в Раду
Кабмин готов передать проект Госбюджета в Раду
Сутки воскресенья начались с 5 обстрелов позиций военных в ООС
Сутки воскресенья начались с 5 обстрелов позиций военных в ООС
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
"Животные - не ресурс!": в Антарктиде украинцы провели марш за права животных (Фото)
"Животные - не ресурс!": в Антарктиде украинцы провели марш за права животных (Фото)

Супруга Венсана Касселя презентовала новую коллекцию пуховиков (Фото)

Супруга Венсана Касселя презентовала новую коллекцию пуховиков (Фото)
13:59 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Тина Кунаки одной из первых примерила коллаборацию итальянского бренда с дизайнером Ричардом Квинном.

Moncler Genius Project, который дебютировал в прошлом году, нашел достойное продолжение. В рамках проекта итальянский бренд, известный своими пуховиками, сотрудничает с тяжеловесами мира моды, создавая караульный коллекции.

Очередная глава Moncler Genius - коллаборация с Ричардом Куинном.

Британский бренд Richard Quinn известен не только своими психологическими принтами, но и тем фактом, что на его шоу в свое время пришла Королева Елизавета. Теперь смешанные узоры - гигантские ромашки, горошек, леопард и зебра - "расцвели" на капсуле Moncler, а одним из лиц проекта стала Тина Кунаки.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius @diane_moyssan

Публикация от @ tinakunakey

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius @diane_moyssan

Публикация от @ tinakunakey

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius @diane_moyssan

Публикация от @ tinakunakey

Соблазнительная Эмили Ратаковски прошлась по Нью-Йорку в роскошном платье (Фото)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius

Публикация от @ tinakunakey

Красавица-супруга Венсана Касселя и молодая мама представила красочные и невесомые пуховики не только в специальной фотосессии бренда, но и на закрытом мероприятии в Лондоне. Кажется, что жизнерадостные узоры отлично передают характер их главной модели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Венсан Кассель, Коллекция одежды, Тина Кунаки, Пуховики, Ричард Куинн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
03 Пристайко: Мы сделали Луганску и Донецку максимальное предложение
04 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
05 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канун нового 2016 года: Сенцов опубликовал единственное &quot;тюремное&quot; фото
Сенцов опубликовал единственное "тюремное" фото
Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки
Синоптики назвали регионы, по которым скоро ударят заморозки
Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)
Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)
Не для всех: Sony выпустила телевизор за 5,8 миллионов долларов
Не для всех: Sony выпустила телевизор за 5,8 миллионов долларов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь