Супруга Венсана Касселя презентовала новую коллекцию пуховиков (Фото)

Moncler Genius Project, который дебютировал в прошлом году, нашел достойное продолжение. В рамках проекта итальянский бренд, известный своими пуховиками, сотрудничает с тяжеловесами мира моды, создавая караульный коллекции.
Очередная глава Moncler Genius - коллаборация с Ричардом Куинном.
Британский бренд Richard Quinn известен не только своими психологическими принтами, но и тем фактом, что на его шоу в свое время пришла Королева Елизавета. Теперь смешанные узоры - гигантские ромашки, горошек, леопард и зебра - "расцвели" на капсуле Moncler, а одним из лиц проекта стала Тина Кунаки.
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@moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius @diane_moyssan
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@moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius @diane_moyssan
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@moncler @richardquinn #MonclerRichardQuinn #MonclerGenius @diane_moyssan
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Красавица-супруга Венсана Касселя и молодая мама представила красочные и невесомые пуховики не только в специальной фотосессии бренда, но и на закрытом мероприятии в Лондоне. Кажется, что жизнерадостные узоры отлично передают характер их главной модели.