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Соблазнительная Эмили Ратаковски прошлась по Нью-Йорку в роскошном платье (Фото)

Соблазнительная Эмили Ратаковски прошлась по Нью-Йорку в роскошном платье (Фото)
09:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная американская модель и актриса продемонстрировала стильный и обаятельный лук в Бруклине.

Для выхода во время нью-йоркской недели моды Эмили Ратаковски примерила эффектный look от дизайнера Michael Kors. "Костюм кошки для Корса", – прокомментировала свой "аутфит" модель.

Да, действительно черный облегающий комбинезон с широким кожаным поясом на стройной талии вместе с соответствующим макияжем сделал для Эмили образ "кошки".

Дополнили black total look высокие бордовые ботфорты на шпильке и с широкими голенищами с популярным в этом сезоне питоновим принтом.

 
 
 
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Catsuit for Kors

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
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Kors

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Дженнифер Лопес точно знает, кто подведет ее к алтарю 

Напомним, что недавно Эмили Ратаковски посетила светскую вечеринку в платье от Zara. Для выхода модель Эмили Ратаковски выбрала красное прилегающее миди-платье с открытым плечом.

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Нью-Йорк, Актриса, Фото, Американская модель, Емили Ратаковски.
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