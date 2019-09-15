Соблазнительная Эмили Ратаковски прошлась по Нью-Йорку в роскошном платье (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная американская модель и актриса продемонстрировала стильный и обаятельный лук в Бруклине.

Для выхода во время нью-йоркской недели моды Эмили Ратаковски примерила эффектный look от дизайнера Michael Kors. "Костюм кошки для Корса", – прокомментировала свой "аутфит" модель.

Да, действительно черный облегающий комбинезон с широким кожаным поясом на стройной талии вместе с соответствующим макияжем сделал для Эмили образ "кошки".

Дополнили black total look высокие бордовые ботфорты на шпильке и с широкими голенищами с популярным в этом сезоне питоновим принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Catsuit for Kors Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Сен 2019 в 12:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Kors Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Сен 2019 в 6:54 PDT

Напомним, что недавно Эмили Ратаковски посетила светскую вечеринку в платье от Zara. Для выхода модель Эмили Ратаковски выбрала красное прилегающее миди-платье с открытым плечом.