Соблазнительная Эмили Ратаковски прошлась по Нью-Йорку в роскошном платье (Фото)

Для выхода во время нью-йоркской недели моды Эмили Ратаковски примерила эффектный look от дизайнера Michael Kors. "Костюм кошки для Корса", – прокомментировала свой "аутфит" модель.
Да, действительно черный облегающий комбинезон с широким кожаным поясом на стройной талии вместе с соответствующим макияжем сделал для Эмили образ "кошки".
Дополнили black total look высокие бордовые ботфорты на шпильке и с широкими голенищами с популярным в этом сезоне питоновим принтом.
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Напомним, что недавно Эмили Ратаковски посетила светскую вечеринку в платье от Zara. Для выхода модель Эмили Ратаковски выбрала красное прилегающее миди-платье с открытым плечом.