Каково быть женой путешественника: ответ Александры Кучеренко

Новости шоу бизнеса:Жена Дмитрия Комарова рассказала, как жить с мужем-путешественником.

Телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров тайно женился на журналистке и модели Александре Кучеренко в июне 2019 года. Накануне путешественник отправился в очередную экспедицию в Бразилию. Жена Дмитрия прокомментировала, как часто она встречается с мужем во время его командировок.

Об этом Кучеренко рассказала в коротком интервью с Екатериной Осадчей для "Светской жизни". Что интересно, вспомнила модель, у нее до сих пор есть поклонники, которых не смущает ее обручальное кольцо. "В такие моменты я стараюсь его (кольцо - ред.) аж слишком демонстрировать!", – шутит 21-летняя девушка.

Александра рассказала, что телеведущий проекта "Мир наизнанку" решил поделить свои командировки на несколько периодов (обычно они длятся по полгода), чтобы чаще видеться с молодой женой. По словам Кучеренко, они с любимым постоянно на связи.

"Он только уехал в командировку, поэтому я еще не очень успела соскучиться... Эта его поездка будет длиться 2 месяца, но мы так думаем, что я приеду его навестить", – сообщила Комарова.

Модель рассказала, что они планируют найти "более-менее спокойное место, где можно будет увидеться на нейтральной территории хотя бы где-то на 3 дня". После чего девушка вернется домой, а Дмитрий останется работать.