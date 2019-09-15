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Юрий Горбунов показал своего юного пианиста (Видео)

Юрий Горбунов показал своего юного пианиста (Видео)
19:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущий Юрий Горбунов опубликовал трогательное видео с сыном.

Популярный телеведущий и актер Юрий Горбунов растрогал поклонников семейным видео. В сети он опубликовал ролик, на котором показал развлечения его сына Ивана.

Как известно, Юрий Горбунов и Катя Осадчая – одни из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, которые не хотят показывать лицо своего отпрыска. Поэтому, обычно, пара публикует снимки или видео, на которых видно только затылок их сына Ивана. И хоть ребенку уже исполнилось 2 года, поклонники и до сих пор могут только догадываться, как выглядит звездный отпрыск.

Однако на днях телеведущий Юрий Горбунов несколько рассекретил это. На инстаграм-странице он опубликовал трогательное видео, на котором видно, как маленький Иван играет на пианино. Мальчик это делал в форме игры, однако уверенно ударял по клавишам и после этого сам закрыл крышку музыкального инструмента.

 
 
 
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І хто сказав що грати на фортепіано складно?

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

"И кто сказал, что играть на фортепиано сложно?", – с юмором написал Юрий Горбунов.

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Однако внимательные подписчики блога заметили, что на лакированном пианино виднелось отражение 2-летнего Ивана, который был сосредоточен на игре. И хоть лицо мальчика было только немного видно, в сети сразу же заявили, что он похож на своего звездного отца. "Он даже со спины похож на папу", "Какой хорошенький!", "Очень похож на отца", "Маленький Горбунович-Горбунов", – написали они.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Юрий Горбунов, Катя, Украинский телеведущий.
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