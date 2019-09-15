"Идите танцуйте": Дзидзьо прокомментировал критику в свой адрес (Видео)

Новости шоу бизнеса:Влад Яма раскритиковал неудачные па Дзидзьо и получил ответ от артиста.

Украинский певец Дзидзьо принял участие в развлекательном проекте "Танцы со звездами 2019". В течение трех недель он уже успел оказаться в зоне риска, однако его сторонники спасли от выхода из шоу. В то же время артисту не удалось обойти критику звездных судей: во время одного из эфиров Влад Яма сравнил его с Дмитрием Комаровым.

Первый прямой эфир "Танцев со звездами 2019" обернулся для Дзидзьо небольшим позором. Артист, посвятивший свое участие на проекте маме, пообещал, что больше не будет подводить ее. С тех пор Дзидзьо еще настойчивее работает и демонстрирует заметный прогресс.

Однако во время первого эфира Влад Яма раскритиковал неудачные па артиста, отметив, что ему можно вручить "премию Дмитрия Комарова" как худшем танцовщику. В программе "Светская жизнь" Дзидзьо решил прокомментировать такое замечание звездного судьи и заявил, что пока рано делать такие выводы.

Пусть Яма наперед ничего не говорит! В конце шоу поговорим все вместе. Сейчас я помаленьку влюбляюсь в танец. Если вам в жизни хочется новых впечатлений – идите танцуйте!

– отметил Дзидзьо.

В то же время певец не скрывает, что решение пойти на шоу было очень обдуманным. Дзидзьо убеждает, что не просто выходит каждое воскресенье на паркет, чтобы как-нибудь станцевать, а хочет, чтобы танцы стали частью его жизни.

"Для меня это вызов, который я должен пройти достойно. Я не хочу, чтобы это было тяп-ляп, потому что я звезда, которая пришла потанцевать. Я должен как маленький ребенок признать: "Я не танцую!" Я должен научиться, прислушиваться, не играть. Оказывается, мышцы имеют память, оказывается, я могу танцевать, оказывается, есть несколько кадров, на которых у меня движения получаются красивыми. Я думаю, что очень хорошо, что первый эфир начался с моего провала, потому что, по моему мнению, все выдающиеся истории начинаются с провала", – добавил Дзидзьо.