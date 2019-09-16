Наоми Кэмпбелл поразила своих поклонников идеальной фигурой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Для выхода на благотворительное мероприятие Fashion for Relief Наоми Кэмпбелл подготовила эффектный образ.

Популярная супермодель Наоми Кэмпбелл, которая является организатором благотворительного шоу Fashion for Relief в рамках лондонской недели моды, поразила своим выходом на звездную дорожку.

Для выхода на благотворительное мероприятие Fashion for Relief Наоми Кэмпбелл подготовила эффектный образ. Звезда 1990-х надела полупрозрачное вечернее платье с блестящими вставками, которые прикрыли интимные части тела супермодели.

Откровенное платье подчеркнуло стройную фигуру 49-летней знаменитости. Свой образ Наоми дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках и украшениями с жемчугом.

Не менее ярко выглядел и макияж и прическа Кэмпбелл: smoky eyes в черных оттенках и роскошные волосы в стиле Бриджит Бардо лишь подчеркнули красоту модели.

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