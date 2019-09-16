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Неожиданно: Шарлиз Терон призналась, что находится в отношения (Фото)

Неожиданно: Шарлиз Терон призналась, что находится в отношения (Фото)
10:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Даже такие новости взбудоражили огромное количество подписчиков Шарлиз.

На днях Шарлиз Терон призналась своим поклонникам, что находится в отношениях, причем сразу с несколькими людьми.

Недавно актриса выложила в Instagram пост, в котором решила поделиться с подписчиками сенсационной новостью ― сейчас она в новых отношениях с двумя партнерами. К удивлению любителей творчества Шарлиз, на фотографии актриса была вовсе не с мужчинами, а с Марго Робби и Николь Кидман. Шарлиз написала:

Чувствую, что должна быть честной. Я в новых отношениях. С двумя этими девушками. Правда. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I feel like I have to be honest. I’m in a new relationship. With both these ladies. For real.

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

Конечно, все быстро поняли, что подобные признания ― это шутка, ведь Марго Робби замужем за Томом Экерли, а Николь Кидман в браке с Китом Урбаном еще с 2006 года.

Все были восхищены тем, что видят этих трех женщин вместе. Многие поклонники написали, что увидели чудо, ведь три легенды наконец запечатлены на одном снимке.

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"Это не просто фотография, это прекрасный сон, оказывается, рай не так трудно найти!", ― поделился один из подписчиков актрисы. Снимок также откомментировали Колин Хэнкс, Пэрис Хилтон и другие известные звезды. Все делали актрисам комплименты и писали, что перед ними три самые красивые женщины в мире.

Но тема отношений Шарлиз не только повод для шуток. В одном из своих интервью актриса рассказала, что встречаться с ней ― задача не из простых. Шарлиз призналась, что она помешана на чистоте в своем доме и не любит большое количество лишних вещей. У актрисы есть и другие странности. Например, если ей не нравились ботинки своего молодого человека, то в его отсутствие она могла их просто выкинуть. Именно поэтому актриса утверждает, что ее характер в отношениях сможет вынести не каждый мужчина.

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Шарлиз Терон, Отношения, Знаменитости, Актриса.
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