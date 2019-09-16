Неожиданно: Шарлиз Терон призналась, что находится в отношения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Даже такие новости взбудоражили огромное количество подписчиков Шарлиз.

На днях Шарлиз Терон призналась своим поклонникам, что находится в отношениях, причем сразу с несколькими людьми.

Недавно актриса выложила в Instagram пост, в котором решила поделиться с подписчиками сенсационной новостью ― сейчас она в новых отношениях с двумя партнерами. К удивлению любителей творчества Шарлиз, на фотографии актриса была вовсе не с мужчинами, а с Марго Робби и Николь Кидман. Шарлиз написала:

Чувствую, что должна быть честной. Я в новых отношениях. С двумя этими девушками. Правда.

Конечно, все быстро поняли, что подобные признания ― это шутка, ведь Марго Робби замужем за Томом Экерли, а Николь Кидман в браке с Китом Урбаном еще с 2006 года.

Все были восхищены тем, что видят этих трех женщин вместе. Многие поклонники написали, что увидели чудо, ведь три легенды наконец запечатлены на одном снимке.

"Это не просто фотография, это прекрасный сон, оказывается, рай не так трудно найти!", ― поделился один из подписчиков актрисы. Снимок также откомментировали Колин Хэнкс, Пэрис Хилтон и другие известные звезды. Все делали актрисам комплименты и писали, что перед ними три самые красивые женщины в мире.

Но тема отношений Шарлиз не только повод для шуток. В одном из своих интервью актриса рассказала, что встречаться с ней ― задача не из простых. Шарлиз призналась, что она помешана на чистоте в своем доме и не любит большое количество лишних вещей. У актрисы есть и другие странности. Например, если ей не нравились ботинки своего молодого человека, то в его отсутствие она могла их просто выкинуть. Именно поэтому актриса утверждает, что ее характер в отношениях сможет вынести не каждый мужчина.