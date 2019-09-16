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Александр Пономарев рассказал об отношениях с бывшей женой

Александр Пономарев рассказал об отношениях с бывшей женой
10:24 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По словам артиста, экс-супругам приходится видеться, но их общение не идеальное.

Украинский певец Александр Пономарев, который обвинил американского исполнителя в плагиате, рассказал о том, как сложились его отношения с бывшей женой Аленой Мозговой и ее нынешним мужем. 

Александр Пономарев и Алена Мозговая состояли в браке 10 лет. У них родились две девочки – Евгения и Зоя. Не так давно Пономарев посетил день рождения одной из дочерей.

"Недавно праздновали день рождения дочки Женьки, Алена пригласила меня к себе домой, а вот Володя (Дэвид Аксельрот) пошел в тренажерный зал. Не знаю, что-то не получилось у него со мной контакта", – рассказал Александр ведущей Кате Осадчей.

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Певец признался, что они с бывшей женой далеко не в идеальных отношениях.

"Я не могу сказать, что у нас идеальные отношения с Аленой, они как-то всплесками бывают, с чем эти всплески связаны, не знаю. В принципе, ничего плохого не делаю. Я не могу не прийти, если у меня есть такая возможность, например, как концерт памяти Мозгового, дедушки моих дочерей", – добавил Пономарев.

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Артист, Знаменитость, Александр Пономарев, Украинский певец, Американской исполнитель, Аленой Мозговой, Бившая жена.
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