СМИ: Елизавета II запретила упоминать Меган Маркл в своем присутствии

Новости шоу бизнеса:королевские эксперты рассказывают о том, что королева Великобритании Елизавета II совсем не довольна поведением своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Инсайдеры и королевские эксперты рассказывают о том, что королева Великобритании Елизавета II совсем не довольна поведением своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл. За это монарх даже запретила упоминать их имена в ее присутствии.

Об этом сообщают инсайдеры издания The Sun. Сейчас Елизавета II отдыхает в Балморале, куда ежегодно приглашает всех своих родственников. Интересно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались приехать с визитом королевы в Шотландию, заявив, что их сын Арчи Харрисон слишком маленький для поездки.

Однако накануне герцоги Сассекськие слетали в полном составе с ребенком на отдых на Ибицу и в Ниццу.

Об этом сообщают инсайдеры издания The Sun. Сейчас Елизавета II отдыхает в Балморале, куда ежегодно приглашает всех своих родственников. Однако накануне герцоги Сассекськие слетали в полном составе с ребенком на отдых на Ибицу и в Ниццу.

Напомним, что королева Елизавета II пошла на прогулку возле замка. Для неофициальных выходов она часто одевает обычную одежду и платок на голову. Когда бабушка принцев Уильяма и Чарльза гуляла вместе со своим охранником Ричардом Гриффином, к ним подошла группа американских туристов. Об этом пишет британское издание Express.