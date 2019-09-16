"Ничего не могу поделать": украинскую певицу преследует маньяк

Новости шоу бизнеса:Представительницу Украины на "Евровидении 2019" Злату Огневич продолжает пугать преследователь.

Украинскую певицу и телеведущую Злату Огневич терроризирует маньяк.

Напомним, что еще в марте в СМИ поступила новость о том, что возле самого дома на Огневич напал мужчина. Женщина этого ожидала, так как неоднократно получала угрожающие письма от неизвестного.

Тогда артистку смог защитить ее личный водитель, а нападающего задержала полиция.

Злата Огневич пожаловалась на то, что после освобождения мужчины на свободу, он очень часто стал появляется в поле зрения певицы, и она волнуется о повторном нападении со стороны маньяка: "В этот день отпустили, и именно после этого я уже его видела у себя на районе. Он стоял возле машины, караулил и ждал меня. Я не могу себя защитить пока что. И, к сожалению, ничего не могу поделать".

Но смелая женщина не отчаиваться: "Уже было два нападения на меня, остался третий, и уже можно будет внедрять серьезное уголовное дело и закрыть его за решетку законным образом".