Через 16 лет после развода Билли Боб Торнтон рассказал об отношениях с Анджелиной Джоли (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актер рассказал о том, какое место в его жизни занимает экс-супруга Анджелина Джоли.

Актер признался журналистам, что даже спустя столько времени он продолжает постоянно поддерживать связь со своей бывшей женой.

В пятницу, 13 сентября, на фестивале Tribeca TV Festival’s прошла премьера третьего сезона сериала "Голиаф", где Билли Боб Торнтон сыграл главную роль.

В интервью US Weekly Билли признался, что они с Анджелиной хорошие друзья, которые общаются уже очень много лет. По словам актера, даже спустя столько времени после развода они стараются постоянно поддерживать связь по телефону. Встречаться лично им не удается, потому что профессия актера подразумевает постоянные разъезды.

Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли поженились в 2000 году. Их брак продержался 3 года. Основной причиной расставания пары стала агорафобия актера. Билли в одном из интервью рассказал, что Джоли приятно внимание, она не боится большого количества людей. Он же, наоборот, чаще хотел бывать в тишине и не выносил публичные места.

Отношения этой звездной пары многие считали сумасшедшими. Некоторые говорили, что они носили на шее медальоны с кровью друг друга. Однако Торнтон уверяет, что это преувеличение журналистов. На самом деле они просто укололи палец, размазали кровь и надевали эти медальоны в тех случаях, когда были друг от друга очень далеко. В остальном их отношения были абсолютно обычными.

Напомним, что Анджелина Джоли сейчас переживает очень непростой период жизни. Актриса не так давно официально развелась с Брэдом Питтом. Их расставание было очень болезненным. Бывшие возлюбленные так и не смогли поделить имущество и опеку над детьми, а в прессе часто появлялись слухи, что актриса похудела до 35 килограммов и на нервной почве довела свой организм до полного истощения.