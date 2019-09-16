Актер Лиам Хемсворт не готов к новому роману после развода с поп-звездой

Новости шоу бизнеса:Он очень надеется на то, что вскоре сможет все забыть и пойти дальше.

Оказывается, Лиам Хемсворт все еще не может оправиться после развода с Майли Сайрус.

В то время как Лиам дома наслаждается временем, проведенным со своим братом, Майли появляется на неделе моды в Нью-Йорке со своей новой подругой.

Кажется, Сайрус быстро нашла себе утешение, а вот Хемсворт, напротив, все еще страдает от их расставания. Именно по этой причине он не находится в активном поиске новой девушки. По словам одного из источников, даже поездки Лиама на родину неслучайны.

Ему очень хочется побыть со своими близкими и избавиться от той боли, которую принесло ему расставание. Он верил в то, что Майли станет матерью их детей, — рассказал инсайдер. После того, как надежды рухнули, актеру необходимо время, чтобы оправиться и прийти в себя.

При этом Лиам знает, какую девушку он хочет видеть рядом с собой. Ему нужна возлюбленная, похожая на Сайрус. Причем Хемсворту важен именно характер: будущая спутница должна быть сильной, независимой, очень талантливой и самоуверенной. В идеальной девушке Лиама веселье и беззаботность будут сочетаться со внутренним стержнем.

Актер уверен, что рано или поздно встретит вторую половину своей мечты, но пока он точно не готов к новым отношениям. Ему все еще необходимо понять, что между ними с Майли все кончено раз и навсегда. А смириться с этой мыслью Хемсворту тяжело.