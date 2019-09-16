Да! Я возвращаюсь: Анастасия Приходько решила вернуться в шоу-бизнес

Новости шоу бизнеса:Анастасия Приходько сделала официальное заявление о возвращении на сцену.

Соответствующее заявление экс-депутат Верховной Рады разместила на официальной странице в инстаграм и сразу же призвала журналистов к сотрудничеству.

В то же время Анастасия Приходько заявила, что окончательно завершила свою политическую карьеру. В официальном обращении артистка попрощалась с партией "Батькивщина" и призналась, что хочет посвятить свое время новым проектам.

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу! Спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила идти дальше... Да! Я возвращаюсь на сцену. Поэтому открыта к предложениям, к прессе, к новым проектам", – заявила Анастасия Приходько.

Как известно, завершить вокальную карьеру Анастасия Приходько решила в октябре 2018 года. Тогда артистка презентовала свою новую песню, после чего заявила, что больше не хочет становиться жертвой хейтеров и подстраиваться под какой-то формат. Однако в заявлении Анастасия Приходько призналась о возможном возвращении на сцену.

Я иду со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки, и его заставляют стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению то, что продается в магазинах "все по 10", покупают быстрее, – эмоционально написала Анастасия.

В течение года артистка, как и обещала поклонникам, не выпускала новые треки и уделила время себе и личной жизни. 8 сентября 2019 года Анастасия Приходько вышла замуж, а ее фото в свадебном платье появились едва ли не во всех отечественных изданиях.

Что касается политической карьеры, то Анастасия Приходько уже давно сотрудничает с партией "Батькивщина". В 2019 году она баллотировалась в Верховную Раду, однако ей так и не удалось занять депутатское кресло. Кроме этого, Анастасия Приходько получала предложения присоединиться к "Радикальной партии", однако певица отказалась, заявив, что не хочет нести ответственность за работу этой политической силы.