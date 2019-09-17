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Наталка Карпа рассказала о своей беременности

Наталка Карпа рассказала о своей беременности
09:34 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По словам Наталки Карпы, беременность сейчас у нее протекает нормально, поэтому свои концерты она не отменяет.

Ранее мы писали о том, что украинская певица Наталка Карпа ждет ребенка. Артистка подтвердила свою беременность только на днях. В новом же интервью "Светской жизни" украинская певица призналась, пойдет ли она в декрет.

"Я ж не знала як все це буде, тому що це вперше і насправді я себе дуже добре почуваю, можу давати концерти, малятко дозволяє. Але у декрет я все ж планую йти, тому що я розставила собі певну пріоритетність і розумію, що це для мене набагато важливіше. Я допрацюю концерти, які у нас вже заплановані, а потім піду у декрет", -говорит Капра.

Кроме этого она заявила, что еще не знает пол будущего ребенка. "Статі до сьогоднішнього дня ми не знаємо. У нас вже було третє і четверте УЗД на якому ми б уже мали знати стать, але наша історія така, що малюк складає ногу на ногу, ручки закидає і качає пуповину", -рассказала Карпа.

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Также певица рассказала, какие имена выбрали вместе с мужем будущему ребенку: "Якщо хлопець у нас буде, то з ім’ям визначається чоловік, а якщо дівчинка ім’я придумую я. Я вже придумала ім’я, вагаюся між декількома, а ось чоловік хоче назвати хлопчика ім’ям батька -едуард."

Отметим, что отцом ребенка стал муж Наталки Карпы -герой АТО евгений Терехов (Титановый Джексон). Они сыграли свадьбу в 2016 году.

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Беременность, Знаменитость, Украинская певица, Наталка Карпа.
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