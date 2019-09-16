Звезда "Моей прекрасной няни" в коме: врачи не надеются на лучшее

Новости шоу бизнеса:Прогноз врачей Анастасии Заворотнюк крайне печальный.

По данным СМИ, российская актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в крайне сложном состоянии.

Напомним, что сначала звезда сериала "Моя прекрасная няня" пыталась поправить свое здоровье в Польше. После этого ситуация только ухудшилась и актрису госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Анастасия Заворотнюк не смогла пройти стабилизирующую терапию и оказалась в коматозном состоянии.

К этому добавились проблемы с воспалением легких, а также весь ослабший организм актрисы не дает лелеять надежду на выздоровление.

"Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией - от восьми месяцев до года", - рассказал журналистам российский нейрохирург Александр Тушев.

Сейчас с артисткой находятся ее близкие. Муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Алексей Чернышев, не дает никаких комментариев по поводу здоровья российской актрисы.