Андрей Разин подтвердил критическое состояние Анастасии Заворотнюк (Фото)

Новости шоу бизнеса:По данным СМИ, врачи прекратили лечение актрисы. Сейчас она находится в реанимации.

Звезда сериала Моя прекрасная няня осталась в московской клинике, но только под наблюдением - медики прекратили проводить специализированную терапию, которая не дала положительных результатов и лишь усугубляла состояние актрисы.

Ранее сообщалось, что перед этим она прошла курс лечения в Польше, после которого и попала в реанимацию.

Несмотря на то, что близкие родственники и представители Заворотнюк воздерживаются от комментариев относительно состояния ее здоровья, продюсер группы Ласковый май Андрей Разин пролил свет на ситуацию, подтвердив, что она находится в крайне тяжелом состоянии.

В частности, он сообщил, что связался с ее врачами, которые подтвердили, что актриса находится в коме. По их прогнозам, актрисе осталось жить всего несколько дней, так как ее состояние лишь ухудшается:

"В Польше все ускорилось - это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно навестить? Говорят, нет - мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия - отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны", - рассказал он.

Разин также добавил, что у Заворотнюк такой же диагноз, как у Жанны Фриске. Он отметил, обе звезды ранее прибегали к омолаживающей процедуре с использованием стволовых клеток, которая, по его мнению, и стала причиной развития онкологии:

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь - за ней будущее. Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми", - вспоминает продюсер.

Разин также предположил, что здоровье артистки подкосили многолетние кредиты - долги по ипотеке, из-за которых она ежедневно находилась в состоянии стресса.

"Сказался стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке", - добавил он.

По данным российских СМИ, в настоящее время с Заворотнюк находится ее супруг Петр Чернышев. Актриса частично парализована - врачи диагностировали у нее парез правой части тела. Кроме того, здоровье актрисы ухудшается из-за отека мозга и воспаления легких.