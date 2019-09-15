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Андрей Разин подтвердил критическое состояние Анастасии Заворотнюк (Фото)

Андрей Разин подтвердил критическое состояние Анастасии Заворотнюк (Фото)
15:12 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:По данным СМИ, врачи прекратили лечение актрисы. Сейчас она находится в реанимации.

Звезда сериала Моя прекрасная няня осталась в московской клинике, но только под наблюдением - медики прекратили проводить специализированную терапию, которая не дала положительных результатов и лишь усугубляла состояние актрисы.

Ранее сообщалось, что перед этим она прошла курс лечения в Польше, после которого и попала в реанимацию.

Несмотря на то, что близкие родственники и представители Заворотнюк воздерживаются от комментариев относительно состояния ее здоровья, продюсер группы Ласковый май Андрей Разин пролил свет на ситуацию, подтвердив, что она находится в крайне тяжелом состоянии.

 
 
 
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Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

В частности, он сообщил, что связался с ее врачами, которые подтвердили, что актриса находится в коме. По их прогнозам, актрисе осталось жить всего несколько дней, так как ее состояние лишь ухудшается:

"В Польше все ускорилось - это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно навестить? Говорят, нет - мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия - отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны", - рассказал он.

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Разин также добавил, что у Заворотнюк такой же диагноз, как у Жанны Фриске. Он отметил, обе звезды ранее прибегали к омолаживающей процедуре с использованием стволовых клеток, которая, по его мнению, и стала причиной развития онкологии:

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь - за ней будущее. Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми", - вспоминает продюсер.

Разин также предположил, что здоровье артистки подкосили многолетние кредиты - долги по ипотеке, из-за которых она ежедневно находилась в состоянии стресса.

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"Сказался стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке", - добавил он.

По данным российских СМИ, в настоящее время с Заворотнюк находится ее супруг Петр Чернышев. Актриса частично парализована - врачи диагностировали у нее парез правой части тела. Кроме того, здоровье актрисы ухудшается из-за отека мозга и воспаления легких.

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Рак, Анастасия Заворотнюк, Андрей Разин, Российская актриса, онкозаболевание.
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