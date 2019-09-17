Хейли Болдуин снялась для глянца Vogue Australia (Фото)

Знаменитая американская модель Хейли Болдуин вскоре обменяется клятвами с Джастином Бибером. Но пока до церемонии остается полмесяца, манекенщица охотно соглашается на пикантные съемки для журналов.
Так, на днях стало известно, что Хейли Болдуин стала главной звездой октябрьского выпуска Vogue Australia. Об этом манекенщица объявила на официальной инстаграм-странице, показав жаркие снимки, которые появятся на страницах издания.
Согласно кадрами, сексуальная Хейли Болдуин согласилась на довольно провокационную съемку, автором которой был известный нью-йоркский фотограф Лаклан Бейли. Для модели он подготовил стильную локацию – поле с высокой травой. На фоне осеннего пейзажа Хейли Болдуин позировала топлесс, прикрывая обнаженную грудь теплой верхней одеждой.
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@vogueaustralia October Issue. Shot by @lachlanbailey styled by @christinecentenera interview by @derekblasberg thank you thank you thank you!
Кроме горячей съемки, Хейли Болдуин дала откровенное интервью. Во время общения с журналистами модель уделила много времени вопросам о личной жизни и заявила, что только она знает, каков на самом деле ее любимый Джастин Бибер.
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new @vogueaustralia shot by @lachlanbailey and styled by the amazing @christinecentenera
Никто со стороны не знает по-настоящему, что происходит между нами. Я просыпаюсь с этим человеком каждое утро. Я единственная, с кем он ведет прямые откровенные диалоги. Это мои отношения. Если у вас проблемы с ментальным здоровьем, то людям очень легко убедить вас в чем-то, даже если это неправда,– отметила Хейли Болдуин.
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This story is everything I wanna wear all fall/winter thanks to @christinecentenera @vogueaustralia
Не обошла она вниманием и грозные сообщения от поклонниц мужа, которые заявляли, что Джастин Бибер вскоре покинет модель. Хейли Болдуин сначала переживала из-за этого и искала недостатки в своих отношениях, однако теперь убеждена, что только она со своим мужем будут давать оценку их отношениям.
"Когда меня бомбардировали сотнями тысяч комментариев из серии: "Ты никогда не сможешь сделать то-то", "Вы все равно расстанетесь" ... Я не могла помочь этим людям, но думала: "Они видят то, чего не вижу я?" И моя внутренняя гармония нарушалась. Но в отношениях всегда только двое. Мне пришлось много поработать над изменением своего мышления, чтобы понять это", – добавила Хейли Болдуин.