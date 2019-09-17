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Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни (Фото, Видео)

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни (Фото, Видео)
12:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица развеяла слухи о том, что ее отеки на лице связаны с увлечением пластическими операциями.

Анна Седокова рассказала, что у нее развилась крапивница. Проявления этой болезни были настолько серьезны, что певице пришлось обратиться за помощью к медикам.

Исполнительница разместила в своем Instagram пост с фото и видео. В кадре певица показала припухшее лицо и огромные красные пятна, которые покрывают ее тело.

Она призналась, что сначала данные пятна появлялись одиночно и в разных местах тела, но последние 3 недели жуткие, зудящие высыпания покрыли все тело и лицо. Также на днях у Анны случился острый приступ и она оказалась под капельницами. 

 
 
 
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#Крапивницаотстой. Это я, как человек, испытавший все круги ада с этим странным заболеванием вам говорю. Не хотела говорить, но поняла, что это может поддержать тех, кто тоже страдает от этой напасти. Мы не одни и вместе мы справимся! На видео в карусели все ясно. Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций. Читала и молчала. А началось все с парочки пятен. Кажется, на шее. Я думала, что само пройдёт. Не прошло. С каждым днём становилось все «красивее». Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай. Итак, что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничего конкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса. Вот я помню , как начала играть в театре, очень боялась, что не справлюсь и на последней репетиции у меня впервые опухла губа. Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу. Я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям и близким за то, что вытягиваете меня из этого кошмара. Никогда не забуду @rudovanata , примчавшуюся ко мне с уколом прямо на спектакль и в гримерке поставившую мне укол . @galichida , давшую мне телефоны доктора и медсестричек с маминой работы. Мою прекрасную доктора косметолога @anargulartagalieva , каждый день переживающую за меня. И самого важного человека, который каждый день мазал мои раны и заставлял принимать лекарства. Вчера, после публикации фото мне написали десятки людей с точно такой же проблемой и я решилась показать то, что со мной. Продолжение в комментарии

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Певица призналась, что сначала не хотела что б все знали о ее заболевании, но потом решила, что это может поддержать людей, оказавшихся в ее ситуации.

Анна Седокова шокировала фанатов откровенным признанием 

"Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", - поделилась звезда.

"Итак, что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничего конкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса", - отметила Анна.

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Болезни, Знаменитости, Седокова, Заболевание, Певица, Артистка, Крапивница.
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