Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Певица развеяла слухи о том, что ее отеки на лице связаны с увлечением пластическими операциями.

Анна Седокова рассказала, что у нее развилась крапивница. Проявления этой болезни были настолько серьезны, что певице пришлось обратиться за помощью к медикам.

Исполнительница разместила в своем Instagram пост с фото и видео. В кадре певица показала припухшее лицо и огромные красные пятна, которые покрывают ее тело.

Она призналась, что сначала данные пятна появлялись одиночно и в разных местах тела, но последние 3 недели жуткие, зудящие высыпания покрыли все тело и лицо. Также на днях у Анны случился острый приступ и она оказалась под капельницами.

Певица призналась, что сначала не хотела что б все знали о ее заболевании, но потом решила, что это может поддержать людей, оказавшихся в ее ситуации.

"Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", - поделилась звезда.

"Итак, что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничего конкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса", - отметила Анна.