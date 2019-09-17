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"Танцы со звездами 2019": MARUV готовит танец на пилоне для пятого эфира (Видео)

"Танцы со звездами 2019": MARUV готовит танец на пилоне для пятого эфира (Видео)
13:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Maruv стремится вернуть лидерство на проекте и готовит "горячий" выступление на следующий эфир.

Певица MARUV, похоже, решила исправится и вернуть лидерство на танцевальном шоу. Известно, что уже два эфира подряд она и ее партнер JAY занимают 6-е место в турнирной таблице.

Хотя по итогам первого эфира члены жюри определили их на третью позицию, а после второго эфира - на 5-ю. При этом один из судей, Франциско Гомес, отмечал, что хочет увидеть от певицы больше танца. 

Не успели поклонники обсудить четвертый эфир шоу, как MARUV уже с головой ушла в репетицию новой постановки. Отметим, что пятый эфир "Танцы со звездами" состоится 22 сентября на канале "1+1". 

В Сети появилось видео с коротким моментом репетиции. При этом Корсун оттачивает движения… на пилоне! Данное видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish. 

"Танцы со звездами 2019" – кто покинул 4 выпуск (Видео)

"В это воскресенье! Танцы со звездами! Будет что-то очень особенное", - оставила под видео интригующий комментарий MARUV. 

На видеоролике видно, что исполнительница репетирует в облегающем боди, а также стоя на пуантах. При этом сложно не обратить внимание на стройные и длинные ножки MARUV.

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Певица, Танцы со звездами, Знаменитость, Артистка, Танцевальное шоу, MARUV, Певица MARUV, Танцы со звездами 2019.
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