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Ювелирный бренд Tiffany & Co выпустит коллекцию духов

Ювелирный бренд Tiffany & Co выпустит коллекцию духов
18:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Меньше, чем через две недели ювелирная марка Tiffany & Co представит парную коллекцию парфюмов, которая получила название Tiffany & Love.

Представители бренда решили выпустить ароматы и посвятить их любви и наследию известного ювелирного дома.

На сайте известного иностранного издания WWD появилось интервью креативного директора бренда Рида Кракоффа, в котором он рассказал о старте продаж коллекции, а также детали съемки рекламной кампании.

В источнике отмечается, что в кампейне бренда Tiffany & Co для коллекции ароматов Tiffany & Love приняли участие реальные влюбленные пары. Рид Кракофф признался, что они отдали предпочтение настоящим влюбленным, потому что, по его словам, люди сразу же отличают правду от фальши, и любовь сыграть невозможно.

Эта коллекция была создана для всех поклонников бренда Tiffany & Co, а если вы с нами еще не знакомы, ольфакторная композиция двух духов поможет объединить сердца. Парфюмерная коллекция Tiffany & Love рассказывает о всевозможных проявлениях любви и эмоциональной связи, которая только может возникнуть между мужчиной и женщиной, – утверждает креативный директор Рид Кракофф.

Съемки черно-белого ролика проходили в Нью-Йорке. Режиссером и художником рекламной кампании стал Бернд Касс. Что интересно, в новой коллекции мужской парфюм будет впервые выпущен под брендом Tiffany & Co, а продажи стартуют уже 1 октября.

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Стоит добавить, что главной общей нотой, объединившей два аромата Tiffany & Love for Him и Tiffany & Love for Her, стала секвоя. В каждом из них она раскрывается по-разному, поскольку дополняется другими запахами.

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Tiffany, Рид Кракофф.
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