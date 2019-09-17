Нежно и элегантно: Мелания Трамп поразила стильным образом

Так, накануне, 16 сентября, Мелания Трамп осуществила очередной выход, который точно приняли к сведению жены всех присутствующих политиков.
Мелания Трамп часто демонстрирует идеальные повседневные "луки", в которых путешествует по городам США и другим странам, однако невозможно оспорить тот факт, что элегантность подходит ей едва ли не больше всего.
Накануне в Белом доме состоялся вечер, организованный в честь панамско-американского бейсболиста Мариано Риверы. На мероприятии 49-летняя икона стиля появилась в светлом total look, который имел вид строгого и невероятно женственного наряда одновременно.
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#NEW FLOTUS arriving before President Trump presents the Medal of Freedom to former New York Yankees pitcher Mariano Rivera. (September 16, 2019)
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#NEW POTUS & FLOTUS leaving the Presidential Medal of Freedom awarding to former New York Yankees pitcher Mariano Rivera. (September 16, 2019)
На ней был стильный костюм молочного цвета от Christian Dior, который состоял из трендовых брюк широкого кроя и пиджака, который не облегал фигуру. Топом на несколько тонов темнее наряда миссис Трамп дополнила свой образ. Однако целостности "луку" первой леди США добавила любимая обувь – туфли-лодочки на высоких каблуках, а также аксессуары с бриллиантами.