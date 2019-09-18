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Среда, 18.09.2019
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Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)
Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)

Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)

Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)
13:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:О появлении жены князя Альбера II в наряде украинского производителя сообщила сама дизайнер на своей странице в Instagram.

Жена князя Монако Альбера II Шарлен, которая входит в список самых стильных титулованных лиц, потрясла очередным эффектным выходом.

Для публичного выхода княгиня Монако надела яркую мидиюбку из коллекции украинского дизайнера Valery Kovalska.

Княгиня Монако дополнила юбку белой рубашкой и коричневым поясом, который сделал акцент на талии женщины. 

 
 
 
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Royal stamp of approval

"Королевское одобрение. Принцесса Монако Шарлен надела нашу максиюбку", – говорится в подписи к фотографии.

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Добавим, что многие украинские дизайнеры пользуются популярностью среди мировых звезд. К примеру, для церемонии награждения премией The Daily Front Row Fashion Media Awards мама миллиардера Илона Маска Мэй надела костюм синего цвета из коллекции Valery Kovalska, который состоял из асимметричного жакета с плисованой вставкой и белым бантом и брюками с белыми лампасами.

В таком же появлялась даже популярная эпатажная певица Cardi B.

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Знаменитости, Княгиня Монако, Княгиня, Valery Kovalska, Альбер II Шарлен.
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