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Среда, 18.09.2019
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Подруги такие подруги: тверк в исполнении супермодели Ирины Шейк (Видео)

Подруги такие подруги: тверк в исполнении супермодели Ирины Шейк (Видео)
15:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В Сети появилось видео, где супермодель Ирина Шейк танцует со своей подругой Надеждой Савковой.

Подруги весело проводили время в гостиничном номере. Они переоделись в "домашнее" и решили устроить сексуальные танцы. Именно в момент их исполнения Ирина Шейк упала на пол. Этот момент попал в кадр, но звезду ничуть не расстроило случившееся. Она весело засмеялась над собой и над комичностью ситуации.

Танцы стали своеобразным "разогревом" для веселого вечера, проведенного Шейк и Савковой. Продолжая дурачиться, Надежда надела на голову туфлю и начала пританцовывать на кровати под музыку. Эта шутка рассмешила Ирину Шейк, и она с удовольствием присоединилась к своей подруге, поправляя "головной убор" Савковой ногой.

Напомним, что ранее Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной фотосессии для Calvin Klein. Черно-белое видео вызвало невероятный ажиотаж среди поклонников и породило жаркие обсуждения среди подписчиков модели в Instagram. Фанаты восхищались внешностью модели и той формой, в которой она сейчас пребывает.

 
 
 
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Один из самых популярных комментариев касался того, что Брэдли Купер обязательно пожалеет о расставании с Ириной Шейк.

При этом супермодель никак не комментирует свою личную жизнь. До сих пор поклонники теряются в догадках о причинах, подтолкнувших пару к расставанию. Многие склонны связывать разрыв одной из самых красивых пар Голливуда с новым увлечением Брэдли Купера. По одной из версий, на съемках фильма "Звезда родилась" между ним и его партнершей по съемочной площадке Леди Гагой возникла взаимная симпатия, которая заставила актера бросить Ирину Шейк. Актер и модель совместно воспитывают двухлетнюю дочь Лею.

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Все по теме:

Модель, Ирина Шейк, Видео, Знаменитости, Звезды, Танцы, Известные люди, Тверк, Танец Ирины Шейк.
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