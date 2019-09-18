Подруги такие подруги: тверк в исполнении супермодели Ирины Шейк (Видео)

Новости шоу бизнеса:В Сети появилось видео, где супермодель Ирина Шейк танцует со своей подругой Надеждой Савковой.

Подруги весело проводили время в гостиничном номере. Они переоделись в "домашнее" и решили устроить сексуальные танцы. Именно в момент их исполнения Ирина Шейк упала на пол. Этот момент попал в кадр, но звезду ничуть не расстроило случившееся. Она весело засмеялась над собой и над комичностью ситуации.

Танцы стали своеобразным "разогревом" для веселого вечера, проведенного Шейк и Савковой. Продолжая дурачиться, Надежда надела на голову туфлю и начала пританцовывать на кровати под музыку. Эта шутка рассмешила Ирину Шейк, и она с удовольствием присоединилась к своей подруге, поправляя "головной убор" Савковой ногой.

Напомним, что ранее Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной фотосессии для Calvin Klein. Черно-белое видео вызвало невероятный ажиотаж среди поклонников и породило жаркие обсуждения среди подписчиков модели в Instagram. Фанаты восхищались внешностью модели и той формой, в которой она сейчас пребывает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от prettycarillo (@prettycarillo) 18 Сен 2019 в 12:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от prettycarillo (@prettycarillo) 18 Сен 2019 в 12:57 PDT

Один из самых популярных комментариев касался того, что Брэдли Купер обязательно пожалеет о расставании с Ириной Шейк.

При этом супермодель никак не комментирует свою личную жизнь. До сих пор поклонники теряются в догадках о причинах, подтолкнувших пару к расставанию. Многие склонны связывать разрыв одной из самых красивых пар Голливуда с новым увлечением Брэдли Купера. По одной из версий, на съемках фильма "Звезда родилась" между ним и его партнершей по съемочной площадке Леди Гагой возникла взаимная симпатия, которая заставила актера бросить Ирину Шейк. Актер и модель совместно воспитывают двухлетнюю дочь Лею.