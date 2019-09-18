Звезда "Аббатства Даунтон" не будет раскрывать пол будущего ребенка

Но актер решил утаить эту информацию.
"Думаю, моя жена сломает мне ноги" - отшучивается 38-летний ирландский актер, при вопросе о том, раскроет ли он пол ребенка на нью-йоркской премьере фильма.
Лич и его супруга, актриса Джессика Блэр Херман, рассказали что, ожидают первенца еще на прошлой неделе, где на лондонской премьере фильма, она показала свой растущий беременный животик.
"Очень странно объявлять что-то подобное", - говорит Аллен. "Это было не так, что мы объявили об этом, а то, что мы не могли больше скрывать это".
Джессика на пятом месяце беременности, и отлично справляется. "Она невероятна, так как все эти изменения происходят, и это очень волнительно для нас обоих", - говорит Лич. "Я очень взволнован этой удивительной маленькой жизнью".
Он продолжил: "Все мои братья и сестры - родители, и они замечательный пример, и планка очень высока, чтобы быть таким же хорошим родителем".
Лич, сыгравший Тома Брэнсона в исторической драме, и Херман связали себя узами брака в январе 2019 года.