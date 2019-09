Сенсационное фото: Меган Маркл и принц Гарри взяли своего сына Арчи в паб

Семью видели в пабе The Rose & Crown в Виндзоре. Очевидцы говорят, что ребенок вел себя очень тихо на протяжении всего пребывания там. Он не плакал, даже когда мама меняла ему подгузники!

В это же время Меган Маркл и принц Гарри наслаждались жизнью. Они плотно пообедали, попробовали фирменные домашние блюда, а Гарри даже выпил пару пинт, пока мама Арчи решила довольствоваться простой водой. Удивляет то, что с членами королевской семьи обращались точно так же, как и с обычными посетителями. Никто не был обеспокоен тем, что паб посетили такие значимые персоны.

Более того, Меган и Гарри оделись так просто, что некоторые гости паба даже не узнали их. Конечно, им не настолько хорошо удавалось сохранять анонимность, ведь семью сопровождала частная охрана и дежурившие неподалеку сотрудники полиции.

Паб The Rose & Crown находится в нескольких шагах от коттеджа Frogmore, в котором проживают Гарри, Меган и Арчи. Примечательно, что этот поход в паб стал первым публичным выходом новоиспеченных родителей и их сына с момента рождения Арчи.

