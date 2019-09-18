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Сенсационное фото: Меган Маркл и принц Гарри взяли своего сына Арчи в паб

Сенсационное фото: Меган Маркл и принц Гарри взяли своего сына Арчи в паб
16:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Члены королевской семьи слились с толпой и провели несколько часов в обычном британском пабе. Приобщаться к простой жизни родители решили вместе со своим сыном.

Семью видели в пабе The Rose & Crown в Виндзоре. Очевидцы говорят, что ребенок вел себя очень тихо на протяжении всего пребывания там. Он не плакал, даже когда мама меняла ему подгузники!

В это же время Меган Маркл и принц Гарри наслаждались жизнью. Они плотно пообедали, попробовали фирменные домашние блюда, а Гарри даже выпил пару пинт, пока мама Арчи решила довольствоваться простой водой. Удивляет то, что с членами королевской семьи обращались точно так же, как и с обычными посетителями. Никто не был обеспокоен тем, что паб посетили такие значимые персоны.

Более того, Меган и Гарри оделись так просто, что некоторые гости паба даже не узнали их. Конечно, им не настолько хорошо удавалось сохранять анонимность, ведь семью сопровождала частная охрана и дежурившие неподалеку сотрудники полиции.

Паб The Rose & Crown находится в нескольких шагах от коттеджа Frogmore, в котором проживают Гарри, Меган и Арчи. Примечательно, что этот поход в паб стал первым публичным выходом новоиспеченных родителей и их сына с момента рождения Арчи.

Правда, стоит отметить, что их уже видели вместе на матче принца Гарри по поло, но такие события всегда являются публичными зрелищами, поэтому у малыша и родителей просто не было выбора. Некоторые шутливо пишут, что Арчи теперь точно настоящий британец, ведь он посетил первый паб в своей жизни.

Принц Гарри раскрыл интересные подробности о сыне

Паб The Rose & Crown находится в нескольких шагах от коттеджа Frogmore, в котором проживают Гарри, Меган и Арчи. Примечательно, что этот поход в паб стал первым публичным выходом новоиспеченных родителей и их сына с момента рождения Арчи.

Правда, стоит отметить, что их уже видели вместе на матче принца Гарри по поло, но такие события всегда являются публичными зрелищами, поэтому у малыша и родителей просто не было выбора. Некоторые шутливо пишут, что Арчи теперь точно настоящий британец, ведь он посетил первый паб в своей жизни.

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Ребенок, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, герцог Сассекский, Prince Harry, Meghan Markle, Duchess Meghan.
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