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Телеведущие "Орла и Решки" собираются расписаться: подробности, о которых вы не знали

Телеведущие "Орла и Решки" собираются расписаться: подробности, о которых вы не знали
19:19 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Коллаж

Новости шоу бизнеса:Новая ведущая "Орла и Решки" и певица Алина Астровская, которая не так давно рассталась со вторым мужем, снова собралась под венец.

Избранником девушки стал экс-коллега по тревел-шоу, музыкант Антон Лаврентьев. 35-летний Антон сделал предложение 29-летней Алине на одном из своих недавних концертов. Девушка ответила согласием. Сами влюбленные информацию о помолвке пока не комментируют.

Для Алины этот брак будет третьим. Первым мужем Астровской был футболист Евгений Бредун. Певица и спортсмен познакомились, когда ей было 16 лет, а поженились влюбленные, когда девушке исполнилось 18 лет.

Во второй раз Астровская вышла замуж в 2016 году. Ее избранником стал предприниматель по имени Игорь. Свадьбы у них не было – влюбленные скромно расписались и обвенчались, а вместо большого торжества решили купить квартиру в Испании.

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Алина Астровская – участница третьей "Фабрики звезд", автор и исполнительница песен, в прошлом одна из солисток группы Real O. К команде "Орла и Решки" девушка присоединилась в 2018 году, став соведущей Коли Серги второго морского сезона тревел-шоу. Певица также является близкой подругой Регины Тодоренко, девушки похожи внешне и по роду деятельности. Они обе были солистками Real O, а потом ушли в сольное плаванье.

А вот Антон Лаврентьев сыграет свадьбу впервые. Музыкант собирался жениться на своем пиар-менеджере Ирине Шелест, но торжество отменили за неделю до намеченной даты. Лаврентьев был ведущим шоу "Орел и Решка. Шопинг", которое вел в паре с Марией Иваковой.

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Знаменитости, Ведущая, ''Орел и решка'', Алина Астровская, Телезвезда, Антон Лаврентьев.
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