Вот так выглядит идеальная семья: Шакира рассказала об отношениях с Жераром Пике

Новости шоу бизнеса:Известная певица впервые дала большое интервью после двухлетнего перерыва.

В последний раз Шакира в подробностях рассказывала о себе в 2017 году, как раз перед свадьбой со своим возлюбленным Жераром Пике. Сейчас она снова прервала молчание и поделилась нюансами своей личной жизни, и, судя по всему, разлад в семье, о котором так переживали ее поклонники, - только чей-то вымысел.

Сейчас их отношения с мужем переживают расцвет, а подрастающие сыновья - 4-летний Саша и 6-летний Милан - не дают поводов к беспокойству и только радуют мать.

"В традиционном понимании мы никогда не были обычной парой. Мы не заключали письменного соглашения о том, кто какие домашние обязанности на себя берет, и все в таком духе. При этом мы оба с удовольствием и в равной степени занимаемся воспитанием детей. И стараемся делать это хорошо. Мы поддерживаем друг друга и делаем для этого все возможное", - рассказала Шакира о себе и Пике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Family. Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique) 18 Июн 2019 в 7:52 PDT

Также певица призналась, что занимается благотворительностью и в данный момент помогает строить школу в своем родном городе Барранкилья в Колумбии, однако при этом она подчеркнула, что, хотя сотрудничает с властями, участие в политической деятельности ее не интересует, она всего лишь хочет помочь детям получить хорошее образование.

Если в личной жизни и благотворительных проектах у Шакиры все хорошо, это же самое нельзя сказать о ее репутации. Ее все еще продолжают обвинять в уклонении от уплаты налогов в размере 14,5 млн евро. Вероятно, именно поэтому она теперь так редко выходит в свет.