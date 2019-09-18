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Среда, 18.09.2019
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Вот так выглядит идеальная семья: Шакира рассказала об отношениях с Жераром Пике

Вот так выглядит идеальная семья: Шакира рассказала об отношениях с Жераром Пике
20:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная певица впервые дала большое интервью после двухлетнего перерыва.

В последний раз Шакира в подробностях рассказывала о себе в 2017 году, как раз перед свадьбой со своим возлюбленным Жераром Пике. Сейчас она снова прервала молчание и поделилась нюансами своей личной жизни, и, судя по всему, разлад в семье, о котором так переживали ее поклонники, - только чей-то вымысел.

Сейчас их отношения с мужем переживают расцвет, а подрастающие сыновья - 4-летний Саша и 6-летний Милан - не дают поводов к беспокойству и только радуют мать.

"В традиционном понимании мы никогда не были обычной парой. Мы не заключали письменного соглашения о том, кто какие домашние обязанности на себя берет, и все в таком духе. При этом мы оба с удовольствием и в равной степени занимаемся воспитанием детей. И стараемся делать это хорошо. Мы поддерживаем друг друга и делаем для этого все возможное", - рассказала Шакира о себе и Пике.

 
 
 
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Family.

Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique)

 
 
 
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Miles de alumnos empezaron un nuevo ciclo escolar en las escuelas de la @fpiesdescalzos! Imágenes como éstas nos recuerdan que la educación debe ser un derecho para todos los niños y niñas del planeta. La educación no solamente rompe el ciclo de la pobreza sino que también se convierte en una escalera para lograr los sueños de toda una generación. Thousands of students have begun the new school year at the @fpiesdescalzos schools. Images like these remind us that education must be a universal right for everyone. Education not only breaks the cycle of poverty but also serves as a ladder to help an entire generation reach for their dreams. Shak

Публикация от Shakira (@shakira)

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Также певица призналась, что занимается благотворительностью и в данный момент помогает строить школу в своем родном городе Барранкилья в Колумбии, однако при этом она подчеркнула, что, хотя сотрудничает с властями, участие в политической деятельности ее не интересует, она всего лишь хочет помочь детям получить хорошее образование.

Если в личной жизни и благотворительных проектах у Шакиры все хорошо, это же самое нельзя сказать о ее репутации. Ее все еще продолжают обвинять в уклонении от уплаты налогов в размере 14,5 млн евро. Вероятно, именно поэтому она теперь так редко выходит в свет.

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Все по теме:

Семья, Шакира, Счастливая семья, Знаменитости, Звезды, Жерар Пик.
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