Актер Сэм Клафлин намекнул , что тяжело переживает развод

Новости шоу бизнеса:В прошлом месяце он расстался со своей женой Лаурой Хэддок после шести лет брака.

Актер в одном из недавних интервью признался, что ему очень нравятся вещи, которые могут его отвлечь.

Журналисты спросили Сэма о том, что он предпочитает смотреть, когда его дети ложатся спать. Актер ответил, что он в восторге от персонажей и миров, которые ему еще не знакомы. По словам звезды, сейчас он наслаждается всем, что может отвлечь его от собственной жизни.

Лаура и Сэм заявили о своем расставании в августе. Тогда они заверили поклонников, что будут уважать друг друга и продолжат поддерживать дружеские отношения в семье. В своем Instagram актер также добавил:

Мы больше не будем это комментировать. Заранее благодарим вас за поддержку и уважение к нашему праву на конфиденциальность.

Следом за Клафлином такие же посты опубликовала и Лаура.

Впервые Сэм и Лаура встретились в 2011 году на прослушивании. Они сразу же решили, что это любовь с первого взгляда, ведь актер захотел жениться на Лауре, как только ее увидел. Причины расставания такой яркой пары неизвестны до сих пор. Однако кризис в личной жизни не мешает Клафлину активно работать над проектами. Сейчас он снимается в главной роли в сериале «Острые козырьки» ― детективном сериале о деятельности преступного клана.