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Четверг, 19.09.2019
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Актер Сэм Клафлин намекнул , что тяжело переживает развод

Актер Сэм Клафлин намекнул , что тяжело переживает развод
08:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В прошлом месяце он расстался со своей женой Лаурой Хэддок после шести лет брака.

Актер в одном из недавних интервью признался, что ему очень нравятся вещи, которые могут его отвлечь. 

Журналисты спросили Сэма о том, что он предпочитает смотреть, когда его дети ложатся спать. Актер ответил, что он в восторге от персонажей и миров, которые ему еще не знакомы. По словам звезды, сейчас он наслаждается всем, что может отвлечь его от собственной жизни.

Лаура и Сэм заявили о своем расставании в августе. Тогда они заверили поклонников, что будут уважать друг друга и продолжат поддерживать дружеские отношения в семье. В своем Instagram актер также добавил:

Мы больше не будем это комментировать. Заранее благодарим вас за поддержку и уважение к нашему праву на конфиденциальность.

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Следом за Клафлином такие же посты опубликовала и Лаура.

Впервые Сэм и Лаура встретились в 2011 году на прослушивании. Они сразу же решили, что это любовь с первого взгляда, ведь актер захотел жениться на Лауре, как только ее увидел. Причины расставания такой яркой пары неизвестны до сих пор. Однако кризис в личной жизни не мешает Клафлину активно работать над проектами. Сейчас он снимается в главной роли в сериале «Острые козырьки» ― детективном сериале о деятельности преступного клана.

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Отношения, Развод, Знаменитости, Актер, Сэм Клафлин, Актер Сэм Клафлин.
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