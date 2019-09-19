Жена Алека Болдуина беременна спустя полгода после потери ребенка (Фото, Видео)

Алек Болдуин скоро в шестой раз стать отцом. Его жена Хилария, у которой весной произошел выкидыш, беременна.
О скором пополнении в семье рассказала сама Хилария, опубликовав в своем Instagram фото с едва беременным животиком, а также видеоролик, на котором можно увидеть сердцебиение малыша.
"Когда у вас много детей, 6 минут похожи на 6 месяцев беременности", – отметила Хилария Болдуин в заметке.
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When you’ve had so many babies, 6 minutes pregnant = looking like 6 months pregnant
Известно, что жена голливудского актера очень тяжело пережила потерю нерожденного пятого ребенка. Во время беременности Хилария прошла все обследования и неожиданно узнала от врачей, что шансов выжить у малыша очень мало. Поэтому ежедневно Хилария и Алек Болдуин были в ожидании выкидыша.
Мы пошли на большой риск... На этот раз, когда я открыла свое сердце для еще одного ребенка, он или она не осталась надолго. У всех нас есть своя цель в жизни, и я верю, моя малышка оставила радость в своей короткой жизни, – эмоционально рассказала жена Болдуина.
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It is still very early...but we have learned that there is a little person inside of me. The sound of this strong heart makes me so happy—especially because of the loss we experienced in the spring. We want to share this news as we are excited and don’t want to hide the pregnancy. These first few months are tough with exhaustion and nausea...and I don’t want to have to pretend that I feel ok. My one request is that the media not send paparazzi to follow me or buy independent paparazzi photos, hence encouraging them. I want to remain peaceful during this very early time in my pregnancy and getting chased around by cameras is not in the doctor’s orders
На данный момент Хилария чувствует себя хорошо и наслаждается своей очередной беременностью. Супруга Алека Болдуина рассказала, что она опубликовала эти фото и видео не только, чтобы похвастаться новостью, но и чтобы поддержать всех женщин, которые тоже потеряли ребенка до родов.
"Как я говорила много раз: этот опыт не касается только меня и моей истории, это о, пожалуй, о тебе или о том, кого ты знаешь и кто пережил потерю", – отметила ранее Хилария Болдуин.