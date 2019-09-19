Жена Алека Болдуина беременна спустя полгода после потери ребенка (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:61-летний американский актер Алек Болдуин и его 35-летняя супруга Хилария готовятся снова стать родителями.

Алек Болдуин скоро в шестой раз стать отцом. Его жена Хилария, у которой весной произошел выкидыш, беременна.

О скором пополнении в семье рассказала сама Хилария, опубликовав в своем Instagram фото с едва беременным животиком, а также видеоролик, на котором можно увидеть сердцебиение малыша.

"Когда у вас много детей, 6 минут похожи на 6 месяцев беременности", – отметила Хилария Болдуин в заметке.

Известно, что жена голливудского актера очень тяжело пережила потерю нерожденного пятого ребенка. Во время беременности Хилария прошла все обследования и неожиданно узнала от врачей, что шансов выжить у малыша очень мало. Поэтому ежедневно Хилария и Алек Болдуин были в ожидании выкидыша.

Мы пошли на большой риск... На этот раз, когда я открыла свое сердце для еще одного ребенка, он или она не осталась надолго. У всех нас есть своя цель в жизни, и я верю, моя малышка оставила радость в своей короткой жизни, – эмоционально рассказала жена Болдуина.

На данный момент Хилария чувствует себя хорошо и наслаждается своей очередной беременностью. Супруга Алека Болдуина рассказала, что она опубликовала эти фото и видео не только, чтобы похвастаться новостью, но и чтобы поддержать всех женщин, которые тоже потеряли ребенка до родов.

"Как я говорила много раз: этот опыт не касается только меня и моей истории, это о, пожалуй, о тебе или о том, кого ты знаешь и кто пережил потерю", – отметила ранее Хилария Болдуин.