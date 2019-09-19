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Слишком тяжелая для Голливуда: Дженнифер Энистон пришлось сбросить 13 кг

Слишком тяжелая для Голливуда: Дженнифер Энистон пришлось сбросить 13 кг
12:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда не раз рассказывала в интервью, что в начале карьеры ей пришлось поработать над своей внешностью ради будущего успеха в кино.

В противном случае она могла бы никогда не появиться в "Друзьях".

Так как легендарный сериал в этом году отмечает 25 лет со своего выхода на экраны, этот юбилей отмечается мероприятиями и выпуском новой информации для поклонников. В этот ряд встала и книга писателя Сола Аустерлица "Поколение "Друзей": взгляд изнутри на шоу, которое определило телевизионную эру".

В ней он, в частности, упоминает трудности творческого пути Дженнифер Энистон: ей пришлось сильно похудеть, потому что на экране всегда кажется, что люди полнее, чем на самом деле. И это несмотря на то, что толстой она не была, а все вокруг считали её прекрасной. При этом сама девушка прекрасно понимала, куда попала, и осознавала, что легко не будет.

Быть женщиной, и тем более актрисой в Лос-Анджелесе трудно, — утверждает писатель.

"Сестры Грин": Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на обложке глянца (Фото)

При этом Энистон признаёт, что не соблюдала диету, за что едва не поплатилась.

Хлеб с майонезом ― самая вкусная вещь на свете! Я поглощала слишком много таких бутербродов. И меня не утверждали на роль, потому что считали толстой, ― поделилась она.

Сейчас её проблемы позади, более того, она полагает, что вступила в зенит своей творческой карьеры. Недавно Дженнифер Энистон снялась в новом сериале "Утреннее шоу", где сыграла одну из главных ролей.

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Голливуд, Кино, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Актриса.
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