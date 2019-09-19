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Сделаю паузу, чтобы родить: Джамала рассказала о пополнении в семье (Фото)

Сделаю паузу, чтобы родить: Джамала рассказала о пополнении в семье (Фото)
14:18 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артистка давно мечтает о большой семье и на одном ребенке останавливаться не собирается.

Популярная украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала намерена уйти в творческий отпуск, чтобы посвятить всю себя мужу и сыну.

Об этом знаменитость рассказала в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина". Певица призналась, что ей тяжело дается разлука с маленьким Эмиром-Рахманом.

"Сейчас, например, я очень скучаю, когда уезжаю в отпуск или в туры – долго не вижу своего Эмира. И я думаю, что это основной момент, который меня действительно расстраивает. Но брать его с собой не могу, потому что для него это тяжело", - отметила Джа.

Пауза в карьере певице нужна не только для того, чтобы не пропускать, как растет ее первенец - Джамала планирует родить еще одного малыша. 

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"Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 – он и сестра", - добавила певица.

В этом году Джамала отмечает 10-летие на сцене, к этой дате певица выпустила сборник лучших своих песен. Сейчас артистка готовится к туру, в рамках которого посетит 10 украинских городов.

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Певица, Знаменитость, Артистка, Джамала, Украинская исполнительница.
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