Мэттью Льюис о фильме "Гарри Поттер": в эпоху HBO он стал бы превосходным

Новости шоу бизнеса:Серия фильмов о мальчике-волшебнике повторила бы успех "Игры Престолов".

Так, во всяком случае, считает звезда "Гарри Поттера" Мэттью Льюис, который на днях посетил FanX Salt Lake Comic Convention. "В эпоху HBO и BBC America "Гарри Поттер" стал бы превосходным телесериалом", - заявил исполнитель роли Невилла Лонгботтома.

Актер отметил, что история Джоан Роулинг - это настоящее богатство. Было бы интересно познакомиться с этой вселенной за пределами Хогвартса и знакомых локаций: исследовать другие страны и открыть новые грани волшебного мира, которые не включены в фильмы о Гарри Поттере.

"В Восточной Европе есть то, о чем мы говорим в фильме: Темные Искусства, вампиры и другие существа. Частично это упоминается во вторых "Дарах Смерти", но многого нам так и не удалось показать", - посетовал Льюис.

Мэттью также жалеет о том, что многие сцены не вошли в окончательный вариант экранизации. Одна из таких сцен - встреча Невилла с родителями, пострадавшими от проклятья Беллатрисы Лестрейндж (Хелена Бонем Картер) В книге "Гарри Поттер и Орден Феникса" это одна из любимых сцен актера.

"Это то, что мы -0 я и Дэвид Йейтс - очень, очень хотели сделать. Момент встречи имеет огромное значение для нас обоих", - поделился актер.

Однако в экранизацию пятой части она так и не вошла. Поэтому Мэттью Льюис думает, что у сериального формата есть больше шансов рассказать историю подробно и раскрыть характеры всех персонажей, обратить внимание на их чувства, мысли и мотивацию совершать те или иные поступки.

Дэвид Йейтс тем временем работает над третьей частью истории "Фантастические твари и где они обитают". Премьера состоится в ноябре 2021 года.