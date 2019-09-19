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Четверг, 19.09.2019
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Очередной стильный образ Иванки Трамп на встрече со школьниками (Фото)

Очередной стильный образ Иванки Трамп на встрече со школьниками (Фото)
17:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Одна из самых стильных политиков современности Иванка Трамп в очередной раз покорила сеть.

На этот раз американка надела скромное платье в горошек, однако все же произвела фурор.

Как известно, Иванка Трамп – советник главы Белого дома и его дочь. Поэтому президент без колебаний доверяет ей международные поездки и внедрение социальных программ в США. На днях политик осуществила очередной официальный визит, который осветила на своей инстаграм-странице.

По словам Иванки Трамп, она приняла участие в заседании Консультативного совета по вопросам рабочей силы. Политик уже неоднократно поднимала тему трудоустройства и давала результаты своей программы. Теперь же Иванка Трамп в третий раз встретилась с коллегами и школьниками, с которыми пообщалась о безработице и образовательных проектах.

 
 
 
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Ivanka leaving her home this morning (September 18, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
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Wonderful starting the morning at the Boys and Girls Club of Greater Washington. Spending time with America’s youth leaves one feeling incredibly optimistic about the future of this great country!

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

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"Отличное начало дня в Клубе ребят Вашингтона. Провести время с молодежью Америки оставляет одно невероятно оптимистическое чувство относительно будущего этой великой страны!" – поделилась Иванка Трамп.

Для публичного выхода политик выбрала черное платье в белый горошек. Наряд имел пояс, который подчеркнул стройную талию Иванки Трамп. К платью представительница Белого дома подобрала туфли-лодочки и белую сумку. Выглядела Иванка Трамп изящно и стильно, что уже успели отметить американские таблоиды и сторонники политика в сети.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа, Ivanka Trump.
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