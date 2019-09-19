Скачать
Четверг, 19.09.2019
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Динамо 0:0 Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы (1-й тайм)
Динамо 0:0 Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы (1-й тайм)
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака

Потерялась обезьянка: Елизавета II креативно ответила девочке, потерявшей любимую игрушку

Смотрите фото (3)
Потерялась обезьянка: Елизавета II креативно ответила девочке, потерявшей любимую игрушку
20:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Елизавета II необычно ответила на письмо девочки, которая потеряла игрушку во дворце королевы во время экскурсии.

Ни для кого не секрет, что, несмотря на насыщенный график, королева Великобритании Елизавета II читает письма, которые ей присылают фанаты со всего мира. Ярким доказательством этого является ее креативный ответ на просьбу школьницы, которая потеряла свою любимую игрушку в Букингемском дворце. Ее Величество не просто ответила на письмо, а креативно подошла к выполнению просьбы 5-летней туристки.

Ежегодно многие туристы посещают резиденцию королевы Великобритании во время ее отсутствия во дворце. Однако не всем везет пообщаться с Елизаветой II и попросить ее об услуге. Как сообщает издание 7 News, 5-летней Саванне Харт выпала такая возможность.

Дело в том, что в рамках путешествия с классом была экскурсия по Букингемскому дворцу и другим достопримечательностям Лондона. Во время пребывания в резиденции монарха девочка потеряла свою любимую игрушку, которая сопровождала ее во всех поездках – обезьянку Гарриет. Мама Саванны заметила пропажу, поэтому вместе с другими детьми из класса они решили написать письмо Елизавете II.

Вам пишут ученики небольшого дошкольного центра в Вудсайде, что в Южной Австралии. У каждого из нас есть игрушечная обезьянка-путешественница, которую мы берем во все поездки и фотографируем на память. Одна из них недавно посетила Букингемский дворец вместе с нашей подругой, Саванной. К сожалению, 13 августа 2019 года Гарриет осталась в вашей игровой комнате, – начали рассказ потери друзья 5-летней школьницы.

После этого они добавили, что мама их подруги звонила работникам и они уверяли, что перезвонят, когда обезьянку найдут, однако ответа так и не было. "Мы очень хотели бы, чтобы она нашла дорогу домой и рассказала о своих приключениях. Вы не могли бы зайти в игровую, чтобы поискать ее? Последний раз мы видели ее рядом с уборной! Мы очень ценим то, что вы нашли время и попытались найти Гарриет. С уважением, ученики школы Вудсайд", – завершили письмо друзья Саванны.

Работники Букингемского дворца мгновенно среагировали на просьбу маленьких поклонников. Они нашли обезьянку и ближайшим рейсом отправили ее в Австралию. Более того, они добавили в подарок игрушку корги, которую назвали Рекс.

Мы хотим, чтобы у каждого нашего гостя оставались только приятные впечатления от визита. Некоторое время обезьянка Гарриет была частью нашей команды и помогала встречать маленьких туристов, пока не отправилась домой,  – написали в письме работники резиденции.

В образе Ее Величества Елизаветы II: трансгендерная модель Chanel снялась в стиле королевы

Также они прикрепили снимок, который сделали вместе с обезьяной на территории Букингемского дворца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Королева, Королевская семья, Елизавета II, Букингемский дворец, Королева Великобритании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 День осеннего равноденствия в сентябре 2019: приметы и ритуалы
05 Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это и наша ответственность: Аваков обнародовал видео допроса &quot;минера&quot; (Видео)
Аваков обнародовал видео допроса "минера" (Видео)
Сенниченко назначен главой Фонда госимущества
Сенниченко назначен главой Фонда госимущества
Зеленский сформировал делегацию в ГА ООН: кто поедет от Украины
Зеленский сформировал делегацию в ГА ООН
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь