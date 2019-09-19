Скачать
Четверг, 19.09.2019
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Динамо 0:0 Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы (1-й тайм)
Динамо 0:0 Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы (1-й тайм)
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака

Неприятный случай с звездной мамой Ким Кардашян: подробности

Неприятный случай с звездной мамой Ким Кардашян: подробности
21:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Новый сезон реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up With The Kardashians) приковал внимание всех любителей зажигательной семьи.

На днях в США вышел очередной эпизод, в котором зрители узнали, как Крис Дженнер пострадала от охранников своей звездной дочери. За годы существования шоу "Семейство Кардашьян" завоевало огромный успех в мире, а его звезды – сестры Кардашян и их мама Крис Дженнер – обогатились на миллионы долларов. Однако съемки не всегда завершаются с улыбкой, а иногда госпитализацией, передает Entertainment Online.

Так, в новой серии телепроекта охранники Ким Кардашян не узнали ее маму Крис Дженнер. Поэтому, когда женщина наведалась к своей дочери, мужчины набросились на нее и травмировали ее.

Инцидент произошел на заднем дворе имения Ким. Крис Дженнер решила сделать сюрприз и наведалась к звезде без предупреждения. В это время самой Ким не было дома, поэтому охранники, увидев женщину, толкнули ее на землю и начали выяснять, кто она. Удар был достаточно сильным для 63-летней Крис, поэтому после инцидента медики забрали знаменитую американку на обследование. О неприятной выходке подчиненных Ким Кардашян узнала от сестры Хлои, которая сопровождала маму в больницу.

Проще захватить власть, чем удержать ее: Тейлор Свифт сравнила себя с матерью драконов

"Ким, твоя охрана напала на маму! Мы только что вызвали медиков. Это какое-то безумие!" – заявила Хлои Кардашян.

По данным журналистов, момент нападения Ким Кардашян увидела позже. Звезда утверждает, что сильных травм ее мама не получила, однако вынуждена была пролечить ногу. Пока неизвестно, наказала ли Ким Кардашян охранников, которые нападают на ее гостей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Отдых, Канье Уэст, Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Знаменитость, Известные личности, Свецкая львица, Канье Уэста, Семейство Кардашян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 День осеннего равноденствия в сентябре 2019: приметы и ритуалы
05 Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это и наша ответственность: Аваков обнародовал видео допроса &quot;минера&quot; (Видео)
Аваков обнародовал видео допроса "минера" (Видео)
Сенниченко назначен главой Фонда госимущества
Сенниченко назначен главой Фонда госимущества
Зеленский сформировал делегацию в ГА ООН: кто поедет от Украины
Зеленский сформировал делегацию в ГА ООН
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь